Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रयागराज में मुहल्लों के चौराहों की बदलेगी सूरत, दिखेंगे आकर्षक, ग्रीनरी और बिजली की रोशनी से चमकेंगे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:07 PM (IST)

    प्रयागराज के मुहल्लों में स्थित चौराहों की सूरत अब बदलने वाली है। नगर निगम ने 17 चौराहों को संवारने का बीड़ा उठाया है, जिन पर 30 से 40 लाख रुपये खर्च ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रयागराज के कई इलाकों के चौराहों का नगर निगम नवीनीकरण करेगा, इसमें लोक सेवा आयोग चौराहा भी शामिल है। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टूटी रेलिंग और कलाकृति, सूखे पौधे और गंदगी के दंश से चौराहों को जल्द मुक्ति मिलने वाली है। सफाई का उचित प्रबंध होगा। रेलिंग और पेड़-पौधों की उत्कृष्ट देखरेख की जाएगी। यह जिम्मा उठाया है नगर निगम ने। लोक निर्माण विभाग और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने महाकुंभ-2025 से पहले जिन चौराहों को बनाया था उन्हें नगर निगम संवारेगा। चौराहों पर आकर्षक ग्रीनरी के साथ लाइटिंग का प्रबंध किया जाएगा। चौराहों को दिव्य और भव्य बनाने के लिए 30 से 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

    महाकुंभ से पहले चौराहों को आकर्षक बनाया गया था 

    सड़कों-मुहल्लों की पहचान चौराहे कराते हैं। चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं से हर किसी का भावनात्मक जुड़ाव होता है। महाकुंभ से पहले पीडब्ल्यूडी और पीडीए ने करोड़ों रुपये खर्च करके विभिन्न मुहल्लों में चौराहों को संवारा था। चौराहों में महापुरुषों की प्रतिमाएं, कलाकृतियां लगाई गई। पीडब्ल्यूडी ने एयरपोर्ट रोड पर ऐरावत और नंदी की आकर्षक प्रतिमा लगाने के साथ हाकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की प्रतिमा लगाई थी। वहीं, पीडीए की ओर से चौफटका आरओबी के पास जीटी रोड पर आकर्षक चौराहा बनवाया गया है।

    देखरेख के अभाव में चौराहे हुए बदहाल 

    खूबसूरती को लाइटिंग और पौधे लगाए गए, लेकिन उसकी देखरेख का प्रबंध नहीं किया। इसकी वजह से महाकुंभ के बाद चौराहों की देशा खराब हो गई। अधिकतर चौराहे गंदगी से पट गए। कलाकृतियां नष्ट होने लगीं। गमले टूट गए। चौराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट भी खराब हो गई है। अधिकतर चौराहों पर लगी प्रतिमाओं पर धूल जमी रहती है। इन अव्यवस्थाओं को निगम की ओर से बेहतर किया जाएगा।

    इन चौराहों को निगम करेगा बेहतर 

    ऐरावत चौराहा, नंदी चौराहा, एकलव्य चौराहा, धोबी घाट चौराहा, हिन्दू हास्टल चौराहा, पार्वती हास्पिटल के पास का चौराहा, सीएमपी डिग्री कालेज चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, सुभाष चौराहा, मेजर ध्यान चंद चौराहा, महिला ग्राम चौराहा, स्वामी विवेकानंद चौराहा, लोक सेवा आयोग चौराहा, बालसन चौराहा, संगम पेट्रोल पंप चौराहा, मेडिकल कालेज चौराहा, तुलसी मूर्ति चौराहा, हनुमान मंदिर सिविल लाइंस के पास स्थित चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा। 

    नगर आयुक्त बाेले- चौराहों को संवारा जाएगा  

    नगर आयुक्त साईं तेजा का कहना है कि अलग-अलग विभागों की ओर से शहर के चौराहों को संवारा गया था। उन चौराहों को बेहतर करने की जिम्मेदारी अब नगर निगम उठाएगा। इसके लिए 30 से 40 लाख रुपये से अधिक की धनराशि चौराहों को आकर्षक और भव्य बनाने में खर्च की जाएगी। कुछ दिनों में चौराहों को संवारने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Magh Mela 2026 : पौष पूर्णिमा पर 10 चक्र सुरक्षा घेरे में हैं श्रद्धालु, एआइ बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर

    यह भी पढ़ें- माघ मेला के संगम क्षेत्र में अक्षयवट मार्ग पर नाला की पुलिया धंसी फिर बही, पौष पूर्णिमा पर बड़ी घटना टली