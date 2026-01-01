Language
    प्रयागराज में आज संगम नोज तक नहीं जा रहे वाहन, आवागमन है प्रतिबंधित, निर्धारित इन 5 पार्किंग में ही खड़ी करें गाड़ियां

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:18 PM (IST)

    प्रयागराज में नए साल पर संगम नोज तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हनुमान मंदिर और सं

    Hero Image

    प्रयागराज संगम नोज पर वाहनों का प्रवेश आज बंद है, पार्किंग जोन निर्धारित किया गया है, दारागंज में वाहनों से जाते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नये वर्ष के पहले दिन गुरुवार को माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ है। पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। संगम नोज तक किसी वाहन के आवागमन पर प्रतिबंध है। मेला क्षेत्र में चिह्नित पांच पार्किंग में ही वाहनों को पार्क करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश दिए हैं।

    हनुमान मंदिर व संगम पर भीड़ 

    नये वर्ष के पहले दिन माघ मेला क्षेत्र में संगम, बांध स्थित हनुमान मंदिर समेत अन्य जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को लेकर एसपी माघ मेला ने पुलिसकर्मियों को बुधवार को जरूरी निर्देश जारी किए थे। माघ मेला क्षेत्र में ई-रिक्शा, आटो, कार, टेंपो, बस का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहन भी संगम नोज तक नहीं जाएंगे, बल्कि निर्धारित पार्किंग में खड़े होंगे। प्लाट नंबर 17 में ई-रिक्शा, आटो, टेंपो, बस की पार्किंग बनाई गई है।

    क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक मेला

    पुलिस अधीक्षक मेला नीरज पांडेय ने बताया कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु सिर्फ निर्धारित मार्ग के साथ ही निर्धारित स्थानों पर की गई पार्किंग का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। 

    इन रास्ते से आवागमन करें श्रद्धालु

    संगम आने का पैदल मार्ग : संगम आने वाले श्रद्धालुओं को जीटी जवाहर चौराहे से प्रवेश कर काली मार्ग के रास्ते काली रैंप होते हुए संगम अपर मार्ग से जा सकेंगे।

    संगम से वापसी का पैदल मार्ग : संगम क्षेत्र से अक्षयवट मार्ग से होते हुए इंटरलाकिंग मार्ग से जगदीश मार्ग रैंप व त्रिवेणी मार्ग चौराहे से वापस परेड क्षेत्र में स्थित पार्किंग स्थल पहुंचेंगे।

    संगम मेला क्षेत्र में जाने के लिए प्रवेश मार्ग जीटी जवाहर चौराहे व वापसी मार्ग हर्षवर्धन चौराहे से होगा। 

    इन स्थानों पर पार्किंग

    - प्लाट नंबर 17 पार्किंग स्थल।

    - कार्यशाला पांटून पुल पार्किंग।

    - हेलीपैड पार्किंग स्थल परेड।

    - यातायात पुलिस लाइन के सामने व बगल।

    - गल्ला मंडी पार्किंग स्थल।

