प्रयागराज में आज संगम नोज तक नहीं जा रहे वाहन, आवागमन है प्रतिबंधित, निर्धारित इन 5 पार्किंग में ही खड़ी करें गाड़ियां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नये वर्ष के पहले दिन गुरुवार को माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ है। पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। संगम नोज तक किसी वाहन के आवागमन पर प्रतिबंध है। मेला क्षेत्र में चिह्नित पांच पार्किंग में ही वाहनों को पार्क करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हनुमान मंदिर व संगम पर भीड़ नये वर्ष के पहले दिन माघ मेला क्षेत्र में संगम, बांध स्थित हनुमान मंदिर समेत अन्य जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को लेकर एसपी माघ मेला ने पुलिसकर्मियों को बुधवार को जरूरी निर्देश जारी किए थे। माघ मेला क्षेत्र में ई-रिक्शा, आटो, कार, टेंपो, बस का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहन भी संगम नोज तक नहीं जाएंगे, बल्कि निर्धारित पार्किंग में खड़े होंगे। प्लाट नंबर 17 में ई-रिक्शा, आटो, टेंपो, बस की पार्किंग बनाई गई है।