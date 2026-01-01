Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Prayagraj Weather Forecast : कोहरा नदारद, गलन ने पसारा पांव, संगम नगरी में 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री हो सकता है

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:57 PM (IST)

    Prayagraj Weather Forecast प्रयागराज में कोहरा नदारद रहने के बावजूद गलन बरकरार है, जिससे लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री से ...और पढ़ें

    Hero Image

    Prayagraj Weather Forecast : संगम नगरी में गुरुवार को धूप खिली तो सड़कों पर चहल-पहल बढ़ गई है, हालांकि गलन बरकरार है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Forecast  संगमनगरी में गुरुवार को कोहरा भले ही नदारद रहा लेकिन गलन ने पूरे दिन लोगों को बेहाल किए रखा। सुबह से ही सर्द हवा के बीच ठिठुरन महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा। ठंड की यह तल्खी दिन चढ़ने के साथ भी कम नहीं हुई। हालांकि दोपहर में हल्की धूप ने कुछ देर के लिए राहत का अहसास कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबह-शाम गलन और बढ़ेगी 

    Prayagraj Weather Forecast मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने के संकेत हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि रविवार तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और इसके छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इससे सुबह-शाम की गलन और बढ़ेगी। सर्दी के इस बढ़ते असर से खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    5 जनवरी के बाद अधिकतम तापमान तेजी से गिरेगा

    Prayagraj Weather Forecast मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि पांच जनवरी के बाद दिन के तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में जहां दिन का तापमान अपेक्षाकृत सहनीय बना हुआ है, वहीं आने वाले दिनों में इसके 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में दिन में भी ठिठुरन का एहसास बढ़ेगा।

    शाम ढलते ही कोहरा छाने का अनुमान

    Prayagraj Weather Forecast मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक शाम ढलते ही घना कोहरा पड़ने की आशंका है। इससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच शहर के चौराहों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अलाव जलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे और सुबह-शाम चाय व गर्म पेय की दुकानों पर भीड़ बढ़ी रही।

    यह भी पढ़ें- नववर्ष के पहले दिन प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर युवक की सिर कूंचकर हत्या, चकमार्ग पर मिला शव, रंजिश में वारदात?

    यह भी पढ़ें- साइबर अपराधियों की कारस्तानी से प्रयागराज के 3200 जन सेवा केंद्र संदेह के घेरे में, अब सत्यापन के फेर में फंसे