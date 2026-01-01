Prayagraj Weather Forecast : कोहरा नदारद, गलन ने पसारा पांव, संगम नगरी में 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री हो सकता है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Forecast संगमनगरी में गुरुवार को कोहरा भले ही नदारद रहा लेकिन गलन ने पूरे दिन लोगों को बेहाल किए रखा। सुबह से ही सर्द हवा के बीच ठिठुरन महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा। ठंड की यह तल्खी दिन चढ़ने के साथ भी कम नहीं हुई। हालांकि दोपहर में हल्की धूप ने कुछ देर के लिए राहत का अहसास कराया।

सबह-शाम गलन और बढ़ेगी Prayagraj Weather Forecast मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने के संकेत हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि रविवार तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और इसके छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इससे सुबह-शाम की गलन और बढ़ेगी। सर्दी के इस बढ़ते असर से खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

5 जनवरी के बाद अधिकतम तापमान तेजी से गिरेगा Prayagraj Weather Forecast मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि पांच जनवरी के बाद दिन के तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में जहां दिन का तापमान अपेक्षाकृत सहनीय बना हुआ है, वहीं आने वाले दिनों में इसके 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में दिन में भी ठिठुरन का एहसास बढ़ेगा।