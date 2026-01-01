नववर्ष के पहले दिन प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर युवक की सिर कूंचकर हत्या, चकमार्ग पर मिला शव, रंजिश में वारदात?

संसू, जागरण चायल (कौशांबी)। प्रयागराज जनपद की सीमा पर नववर्ष 2026 के पहले ही दिन एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के सदस्यों के लिए मनहूस दिन बन गया। युवक की सिर कूंचकर हत्या की गई थी। उसका शव सुबह गांव के चकमार्ग पर पड़ा मिला। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल कर रही है।

बुधवार शाम घर से निकला था युवक एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावल कला गांव के दिलदारगंज मजरा में बुधवार शाम घर से निकले युवक की हत्या करके शव फेंक दिया गया। सुबह जानकारी मिलने के बाद युवक के परिवार के लोगों को तो मानो सब कुछ लुट गया, माहौल गमगीन हो गया। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

वाहन चालक था 30 वर्षीय धर्मेंद्र दिलदारगंज निवासी 30 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार सोनकर उर्फ धनेश पुत्र स्वर्गीय जुगन वाहन चालक था। मकनपुर गांव के सुधीर मौर्या की वाहन चलाता था। मां रामदेवी ने बताया कि बुधवार शाम करीब छह बजे धर्मेंद्र घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने सोचा ने गाड़ी लेकर वह कहीं चला गया होगा।

शरीर पर नुकीले हथियार के निशान भी गुरुवार सुबह करीब आठ बजे धर्मेंद्र का शव गांव के बाहर चक मार्ग पर पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शरीर नुकीले हथियार से और सिर ईंट से कूंचा हुआ था। घटना की जानकारी होने के बाद रोते बिलखते स्वजन पहुंचे।