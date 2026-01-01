Language
    नववर्ष के पहले दिन प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर युवक की सिर कूंचकर हत्या, चकमार्ग पर मिला शव, रंजिश में वारदात?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर नववर्ष के पहले दिन एक युवक की सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। असरावल गांव के चकमार्ग पर शव मिला। मृतक दिलदारगंज का रहने वाला धर्म ...और पढ़ें

    कौशांबी-प्रयागराज सीमा पर स्थित एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हत्या करके युवक का चकमार्ग पर फेंका गया मिला, गमगीन स्वजन व ग्रामीण महिलाएं। जागरण  

    संसू, जागरण चायल (कौशांबी)। प्रयागराज जनपद की सीमा पर नववर्ष 2026 के पहले ही दिन एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के सदस्यों के लिए मनहूस दिन बन गया। युवक की सिर कूंचकर हत्या की गई थी। उसका शव सुबह गांव के चकमार्ग पर पड़ा मिला। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल कर रही है।

    बुधवार शाम घर से निकला था युवक 

    एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावल कला गांव के दिलदारगंज मजरा में बुधवार शाम घर से निकले युवक की हत्या करके शव फेंक दिया गया। सुबह जानकारी मिलने के बाद युवक के परिवार के लोगों को तो मानो सब कुछ लुट गया, माहौल गमगीन हो गया। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    वाहन चालक था 30 वर्षीय धर्मेंद्र

    दिलदारगंज निवासी 30 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार सोनकर उर्फ धनेश पुत्र स्वर्गीय जुगन वाहन चालक था। मकनपुर गांव के सुधीर मौर्या की वाहन चलाता था। मां रामदेवी ने बताया कि बुधवार शाम करीब छह बजे धर्मेंद्र घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने सोचा ने गाड़ी लेकर वह  कहीं चला गया होगा।

    शरीर पर नुकीले हथियार के निशान भी 

    गुरुवार सुबह करीब आठ बजे धर्मेंद्र का शव गांव के बाहर चक मार्ग पर पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शरीर नुकीले हथियार से और सिर ईंट से कूंचा हुआ था। घटना की जानकारी होने के बाद रोते बिलखते स्वजन पहुंचे।

    पत्नी ने बताया- तीन माह पूर्व हुआ था विवाद 

    धर्मेंद्र की पत्नी पिंकी के मुताबिक तीन महीने पहले गांव के राहुल पुत्र फूलचंद्र से पति का विवाद हुआ था। उस दोरान राहुल ने उसे छह महीने के अंदर देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

