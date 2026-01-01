Magh Mela 2026 : भीड़ बढ़ी तो झूंसी-रामबाग रेलवे स्टेशनों से आन डिमांड भी चलेंगी ट्रेनें, माघ मेला में रेलवे की तैयारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान स्नान पर्वों पर अगर भीड़ अधिक बढ़ी और स्टेशन पर दबाव आया तो आन डिमांड ट्रेनों का भी संचालन होगा। विशेष ट्रेनों का रेक तैयार रहेगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई। यह बातें पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय वोरवणकर ने बुधवार को झूंसी और रामबाग के निरीक्षण के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी, इसलिए पहले से ही विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी ने आपात प्लान की जानकारी दी Magh Mela 2026 मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन ने रामबाग और झूंसी रेलवे स्टेशनों पर की गई तैयारियों की जानकारी दी और आपात प्लान के बारे में विस्तार से बताया। जीएम ने एटीवीएम से यात्रियों को टिकट देने और रेल वन एप के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने को कहा।