    Magh Mela 2026 : भीड़ बढ़ी तो झूंसी-रामबाग रेलवे स्टेशनों से आन डिमांड भी चलेंगी ट्रेनें, माघ मेला में रेलवे की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:49 PM (IST)

    Magh Mela 2026 पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय वोरवणकर ने कहा कि माघ मेला में भीड़ बढ़ने पर झूंसी और रामबाग स्टेशनों से विशेष ट्रेनें चलेंगी। श्रद् ...और पढ़ें

    Hero Image

    Magh Mela 2026 प्रयागराज माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था रहेगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान स्नान पर्वों पर अगर भीड़ अधिक बढ़ी और स्टेशन पर दबाव आया तो आन डिमांड ट्रेनों का भी संचालन होगा। विशेष ट्रेनों का रेक तैयार रहेगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई। यह बातें पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय वोरवणकर ने बुधवार को झूंसी और रामबाग के निरीक्षण के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी, इसलिए पहले से ही विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर दी गई है।

    मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी ने आपात प्लान की जानकारी दी

    Magh Mela 2026 मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन ने रामबाग और झूंसी रेलवे स्टेशनों पर की गई तैयारियों की जानकारी दी और आपात प्लान के बारे में विस्तार से बताया। जीएम ने एटीवीएम से यात्रियों को टिकट देने और रेल वन एप के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने को कहा।

    टिकट यात्रियों तक पहुंचे, यह रणनीति बेहतर

    Magh Mela 2026 उन्होंने कहा कि भीड़ टिकट लेने के लिए एकत्रित न हो, उनके पास तक टिकट पहुंच जाए यह रणनीति ज्यादा बेहतर होगी। इसलिए यात्री आश्रय स्थल पर टिकटिंग की विशेष व्यवस्था हो। उन्होंने आरपीएफ से वार्ता की और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है, अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। महाप्रबंधक ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और हर रेलकर्मी और अधिकारी को पूरी तन्मयता से ड्यूटी करने का निर्देश दिया।

