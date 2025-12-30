Language
    UP के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रयागराज के DM की चुटकी ली... कही ये बातें जिसे सुन वहां मौजूद लोगों की छूटी हंसी

    By SHARAD DWIVEDIEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की चुटकी ली। ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में डीएम की चुटकी लेते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सौजन्य : इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को प्रयागराज में थे। इस दौरान उन्होंने तीन जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने डीएम से चुटकी ली थी। उन्होंने हजारों की भीड़ के समक्ष ऐसी बातें कही थीं कि वहां उपस्थित लोगों की हंसी छूट गई। 

    माघ मेला की तैयारी पर जताई नाराजगी 

    डिप्टी सीएम केशव र्मार्य ने माघ मेला की तैयारी पर नाराजगी व्यक्त की। उहोंने सोमवार की शाम मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया था उस दौरान कुछ संतों और श्रद्धालुओं ने उनसे सुविधा न मिलने की शिकायत की। इस पर उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से चुटकी ली। कहा कि, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ें। दूसरे संत भी हैं, उन्हें भी देखना है। इस जिलाधिकारी सकते में आए गए।

    डीएम ने सतुआ बाबा शिविर में सेंकी थी रोटी 

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा माघ मेला क्षेत्र स्थित सतुआ बाबा के शिविर में गए थे। वहां उनके साथ बैठकर रोटी सेंकने लगे थे। उस दौरान मेला अधिकारी ऋषिराज सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे। डीएम द्वारा रोटी सेंकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ था। लोगों ने इस पर काफी कटाक्ष भी किया था।

