UP के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रयागराज के DM की चुटकी ली... कही ये बातें जिसे सुन वहां मौजूद लोगों की छूटी हंसी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को प्रयागराज में थे। इस दौरान उन्होंने तीन जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने डीएम से चुटकी ली थी। उन्होंने हजारों की भीड़ के समक्ष ऐसी बातें कही थीं कि वहां उपस्थित लोगों की हंसी छूट गई।

माघ मेला की तैयारी पर जताई नाराजगी डिप्टी सीएम केशव र्मार्य ने माघ मेला की तैयारी पर नाराजगी व्यक्त की। उहोंने सोमवार की शाम मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया था उस दौरान कुछ संतों और श्रद्धालुओं ने उनसे सुविधा न मिलने की शिकायत की। इस पर उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से चुटकी ली। कहा कि, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ें। दूसरे संत भी हैं, उन्हें भी देखना है। इस जिलाधिकारी सकते में आए गए।