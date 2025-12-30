Language
    Delhi-Prayagraj रूट पर कोहरे ने 18 दिनों से बिगाड़ी रेल संचालन व्यवस्था, ट्रेनें 6-14 घंटे विलंबित चल रहीं, कौन कब पहुंचेगी?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    दिल्ली-प्रयागराज रूट पर कोहरे के कारण ट्रेनों की व्यवस्था 18 दिनों से चरमरा गई है। ट्रेनें 6 से 14 घंटे तक लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परे ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-प्रयागराज रूट पर कोहरे से थमी रफ्तार, ट्रेनें घंटों विलंबित कर रही हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कोहरा घटेगा, ट्रेनें फिर से सही समय पर चलेंगी, यह सपना देखते-देखते 18 दिन गुजर चुके हैं। कोहरे के चलते ट्रेनों की चाल नहीं सुधर पा रही है। ट्रेनें छह से 14 घंटे विलंबित चल रही हैं। इससे रेलयात्रियों को कड़ाके की ठंड में परेशानी झेलनी पड़ रही है। 

    हावड़ा राजधानी करीब पौने 8 घंटे रीशेड्यूल से चली

    सोमवार को प्रयागराज आने वाली हावड़ा राजधानी 12302 सात घंटा 40 मिनट रीशेड्यूल होने के बाद नई दिल्ली से रवाना हुई है, इसके आज यानी मंगलवार को 14 घंटा देरी से दोपहर में दो बजे के बाद आने की संभावना है। इस ट्रेन को सोमवार को ही रात 11.41 बजे प्रयागराज आना था।

    ट्रेनों की लेटलतीफी से रेलवे के दावे खोखले 

    यात्री परेशान हैं आखिर इस सब में उनकी क्या गलती है। उन्होंने एडवांस टिकट लिया, सीट आरक्षित कराई, उसी क्रम में अपना कार्यक्रम आदि भी व्यवस्थित किया, लेकिन ट्रेनों की लेटलतीफी ने सब कुछ खराब कर दिया है। यह क्रम बंद होगा नहीं पता और सारी तकनीक और दावे खोखले साबित हो गए हैं।

    कोहरे ने सारी तकनीक ध्वस्त की 

    बीते कई वर्षों से रेलवे दावा करता है कि कोहरा ट्रेनों की स्पीड को प्रभावित नहीं करेगाा, कोहरे में भी ट्रेनें सही समय पर चलेंगी। इसके लिए फाग सेफ डिवाइस, इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग, एडवांस सिग्नलिंग व्यवस्था और कंप्यूटरीकृत संचालन से ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ाई जा रही हैं। कोहरे के आगे यह सारी तकनीक और दावे बस कागजों तक ही सीमित रह गए हैं।

    प्रयागराज एक्सप्रेस आज दोपहर एक बजे आएगी

    सोमवार को वीआइपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस के सवा पांच घंटे देरी से चल रही है, इसके दोपहर एक बजे के बाद ही पहुंचने की संभावना है। इस ट्रेन के प्रयागराज पहुंचने का समय सुबह सात बजे है। रीवा एक्सप्रेस छह घंटा विलंबित चल रही है। हमसफर एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे विलंबित है और यह भी अब दोपहर बाद ही प्रयागराज आएगी।

    शिवगंगा, लिच्छवी, पुरुषोत्त्म एक्सप्रेस भी विलंबित

    शिवगंगा, लिच्छवी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आदि दैनिक ट्रेनें भी विलंबित हैं। सुबह प्रयागराज आने वाली कोई भी ट्रेन समय पर नहीं आ सकी है। इस समय जम्मू मेल, नंदन कानन तीन-तीन घंटा देरी से चल रही है। नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस पांच घंटे विलंबित है। 22436 वंदे भारत भी ढ़ाई घंटे विलंबित है।

