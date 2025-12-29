Allahabad University PhD Admission : विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश के बाद जोर पकड़ेगी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University PhD Admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छह जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर गति पकड़ेगी। ज्यादातर विभागों ने 24 दिसंबर से पहले ही अभ्यर्थियों से लेवल-2 यानी साक्षात्कार के लिए सिनाप्सिस और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी क्रम में लेवल-2 साक्षात्कार (इंटरव्यू) की तिथियां भी तय की जा रही हैं, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की योजना है कि फरवरी माह से पीएचडी कोर्स वर्क शुरू करा दिया जाए।

Allahabad University PhD Admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के करीब 49 विषयों में 800 से अधिक सीटों पर प्रवेश होना है। विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अधिकांश विभागों ने लेवल-2 साक्षात्कार चरण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन और शोध प्रस्ताव (सिनाप्सिस) प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। अब विभागवार साक्षात्कार आयोजित कर अंतिम चयन सूची तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।