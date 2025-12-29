Language
    Allahabad University PhD Admission : विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश के बाद जोर पकड़ेगी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    Allahabad University PhD Admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश के बाद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में तेजी आएगी। लगभग 49 विषयों में 800 से अ ...और पढ़ें

    Allahabad University PhD Admission विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स वर्क फरवरी से शुरू करने की तैयारी है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University PhD Admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छह जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर गति पकड़ेगी। ज्यादातर विभागों ने 24 दिसंबर से पहले ही अभ्यर्थियों से लेवल-2 यानी साक्षात्कार के लिए सिनाप्सिस और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी क्रम में लेवल-2 साक्षात्कार (इंटरव्यू) की तिथियां भी तय की जा रही हैं, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की योजना है कि फरवरी माह से पीएचडी कोर्स वर्क शुरू करा दिया जाए।

    Allahabad University PhD Admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के करीब 49 विषयों में 800 से अधिक सीटों पर प्रवेश होना है। विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अधिकांश विभागों ने लेवल-2 साक्षात्कार चरण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन और शोध प्रस्ताव (सिनाप्सिस) प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। अब विभागवार साक्षात्कार आयोजित कर अंतिम चयन सूची तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

    Allahabad University PhD Admission मानव विज्ञान विभाग में पीएचडी के लिए साक्षात्कार 20 जनवरी को प्रस्तावित है। विभागीय तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अभ्यर्थियों को उनके शोध विषय, उद्देश्य और कार्ययोजना के आधार पर परखा जाएगा। इसी दिन वनस्पति विज्ञान विभाग में भी पीएचडी साक्षात्कार आयोजित होगा। वहीं भौतिक विज्ञान विभाग ने अभी साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन सूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंटेमोलाजी एंड जूलोजी विषय में पीएचडी साक्षात्कार 21 जनवरी को प्रस्तावित है।

    Allahabad University PhD Admission विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य है कि फरवरी मध्य तक साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित कर दिया जाए और इसके साथ ही कोर्स वर्क शुरू करा दिया जाए, ताकि शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित न हो।

