Magh Mela 2026 : पहले स्नान पर्व के बाद शिविर लगाने की तारीख दे रहीं टेंट कंपनियां, शिविर लगाने को परेशान लोग
Magh Mela 2026 माघ मेला में शिविर लगाने को लेकर टेंट कंपनियों की देरी से श्रद्धालु परेशान हैं। पौष पूर्णिमा स्नान से पहले शिविर लगने मुश्किल दिख रहे ह ...और पढ़ें
जागरण संवददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में शिविर लगाने में कई टेंट कंपनियां हांफने लगी हैं। हर बार ये कंपनियां ज्यादा काम ले लेंगी मगर समय पर कार्य पूरा नहीं करा पाती हैं। इस बार भी टेंट लगाने वाले में ज्यादातर वेंडर लेटलतीफी कर रहे हैं। हालत यह है कि पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व तीन जनवरी 2025 को है जबकि टेंट कंपनियां चार, पांच व छह जनवरी को शिविर लगाने की तारीख दे रही हैं। यही नहीं जिन संस्थाओं को इसके पहले की तारीख दी गई थी, उन्हें भी बढ़ाया जा रहा है।
सुविधा पर्ची से बिजली-नल कनेक्शन मिलता है
Magh Mela 2026 माघ मेला में लगभग 4900 संस्थाओं को जमीन दी गई है। अभी तक 4300 से ज्यादा संस्थाओं व संगठनों को सुविधा पर्ची जारी हो चुकी है। वहीं लगभग 350 संस्थाओं को अतिरिक्त सुविधा पर्ची जारी हुई है। सुविधा पर्ची पर ही वेंडर्स द्वारा टेंट, टिन घेरा आदि लगाए जाते हैं। इसी सुविधा पर्ची के माध्यम से ही बिजली व नल कनेक्शन मिलता है।
40 प्रतिशत से कम के ही शिविर लग सके
Magh Mela 2026 इसी सुविधा पर्ची के जरिए मेला स्टोर से रजाई-गद्दा, कंबल व फर्नीचर तथा लकड़ी आदि मिलती है। जमीन मिलने के दो दिन बाद सुविधा पर्ची जारी होती है। अभी तक जितनी संस्थाओं को सुविधा पर्ची जारी हुई है, उनमें 40 प्रतिशत से कम के ही शिविर लग सके हैं। संंत-महात्माओं के साथ संस्थाओं के संचालक सुविधा पर्ची लेकर भटक रहे हैं। रविवार को काफी संख्या में संस्थाओं के संचालकों ने मेला प्रशासन के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की।
क्या कहते हैं एडीएम मेला
Magh Mela 2026 इस बारे में एडीएम मेला दयानंद प्रसाद का कहना है कि सभी वेंडर्स को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि रात-दिन कार्य कराएं और समय पर शिविर लगाने का काम पूरा करें। इसमें लापरवाही मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।
स्नान घाटों का तेजी से कराए कार्य : मंडलायुक्त
Magh Mela 2026 माघ मेला की सन्निकटता के दृष्टिगत मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने रविवार को मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों का निरीक्षण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान मेला क्षेत्र में तैयार कराए जा रहे विभिन्न घाटों को देखा। आवश्यक मूलभूत सुविधाओं व व्यवस्थाओं के संंबंध में जानकारी लेते हुए सभी घाटों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं को मेला प्रारंभ होने के पूर्व समय से पूर्ण कराने को कहा।मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं विभागीय अभियंताओं को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करते हुए कार्याें की जानकारी लेते रहें। नगर आयुक्त साईं तेजा, उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला भी थे।
