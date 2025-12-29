प्रयागराज के माघ मेला में विशेष ट्रेनों को भी चलाने के लिए DFC ट्रैक तैयार, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे का बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे मेला के दौरान सभी मालगाड़ियां पूरी तरह पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (ईडीएफसी) पर शिफ्ट हो जाएंगी, ताकि मुख्य रेल ट्रैक यात्री ट्रेनों के लिए पूरी तरह खाली रहें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ आवश्यकता पड़ने पर मांग के अनुरूप विशेष ट्रेन भी डीएफसी से चलाई जा सकेंगी। विशेष ट्रेन चलाने का ट्रायल भी पूरा हो चुका है, ऐसे में ईडीएफसी से मांग करने या आपात स्थिति में यात्री ट्रेन इस माल ढुलाई वाले ट्रैक पर चलाई जा सकेंगी।