Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रयागराज के माघ मेला में विशेष ट्रेनों को भी चलाने के लिए DFC ट्रैक तैयार, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे का बड़ा कदम

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। सभी मालगाड़ियाँ अब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज माघ मेला में रेलवे ने श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम करने के लिए डीएफसी ट्रैक से ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे मेला के दौरान सभी मालगाड़ियां पूरी तरह पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (ईडीएफसी) पर शिफ्ट हो जाएंगी, ताकि मुख्य रेल ट्रैक यात्री ट्रेनों के लिए पूरी तरह खाली रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ आवश्यकता पड़ने पर मांग के अनुरूप विशेष ट्रेन भी डीएफसी से चलाई जा सकेंगी। विशेष ट्रेन चलाने का ट्रायल भी पूरा हो चुका है, ऐसे में ईडीएफसी से मांग करने या आपात स्थिति में यात्री ट्रेन इस माल ढुलाई वाले ट्रैक पर चलाई जा सकेंगी।

    रविवार को डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने प्रयागराज का दौरा किया और न्यू मनौरी से न्यू दुर्गावती खंड पर तैयारियों को परखा। कोहरे की कम दृश्यता, बढ़ते यात्री दबाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। प्रवीण कुमार ने कहा, "मालगाड़ियों को ईडीएफसी पर पूरी तरह स्थानांतरित करने से उत्तर मध्य रेलवे के ट्रैक मुक्त हो जाएंगे। इससे अधिक स्पेशल यात्री ट्रेनें चलाई जा सकेंगी, और श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित व आरामदायक बनेगी।"

    निरीक्षण के दौरान उत्तर मध्य रेलवे अधिकारियों और डीआरएम प्रयागराज के साथ समन्वय बैठक भी हुई। संदेश श्रीवास्तव, एएस तोमर, अखिलेश श्रीवास्तव समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- SIR अभियान के बाद प्रयागराज का हर 12वां वोटर गायब, इस अभियान के बाद अब कितने हैं मतदाता?

    यह भी पढ़ें- Magh Mela 2026 : ये मोबाइल एप डाउनलोड कर लें, दिखाएगा हर एक रास्ता, टिकट से लेकर होटल तक सब एक क्लिक में मिलेगा