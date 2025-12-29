Magh Mela 2026 : ये मोबाइल एप डाउनलोड कर लें, दिखाएगा हर एक रास्ता, टिकट से लेकर होटल तक सब एक क्लिक में मिलेगा

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। Magh Mela 2026 संगम की रेती पर तीन जनवरी 2026 से लगने जा रहे आस्था के सबसे बड़े समागम 'माघ मेला-2026' में अगर आप भी डुबकी लगाने की योजना बना रहे हैं तो अब रास्ते और सुविधाओं के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए अपना 'डिजिटल सारथी' मैदान में उतार दिया है।

जेब में रखकर चल सकेंगे 'गाइड' Magh Mela 2026 रेलवे ने 'मेला रेल सेवा' (Mela Rail Seva) मोबाइल एप और 'टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर' लांच कर दिया है। यह एप आपकी जेब में एक ऐसे गाइड की तरह काम करेगा, जो आपको ट्रेन की बर्थ से लेकर मेले के घाट तक का रास्ता उंगली पकड़कर दिखाएगा।

एक एप में 'पूरी दुनिया', क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं? Magh Mela 2026 इस एप और पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मोबाइल चलाने वाला कोई व्यक्ति भी आसानी से जानकारी पा सके। इसमें मुख्य आकर्षण ये हैं: स्मार्ट टिकट बुकिंग : अब स्टेशन की लंबी लाइनों में लगने की टेंशन खत्म! एप से ही सीधे ट्रेन टिकट बुक करें। प्लेटफॉर्म की लाइव जानकारी : आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और अभी कहां है, इसका लाइव अपडेट पल-पल मिलता रहेगा। मेला नेविगेशन : रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक कैसे पहुंचें? कौन सा रास्ता छोटा है? एप आपको पूरा मैप दिखाएगा। होटल और विश्राम गृह : वेटिंग रूम, रेस्ट रूम और ठहरने की जगहों की पूरी लिस्ट यहां मौजूद है। खोया-पाया केंद्र : अगर मेला की भीड़ में आपका कोई सामान छूट जाता है, तो एप का समर्पित सेक्शन उसे ट्रैक करने में मदद करेगा। इतिहास और भक्ति का संगम Magh Mela 2026 सिर्फ ट्रेन की जानकारी ही नहीं, इस एप में एक फोटो गैलरी भी है। यह आपको माघ मेले के गौरवशाली इतिहास, धार्मिक महत्व और पौराणिक कथाओं से रूबरू कराएगी। यानी यात्रा के साथ-साथ ज्ञान का भंडार भी!

इमरजेंसी में बस एक डायल दूर होगी मदद Magh Mela 2026 रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-4199-139 जारी किया है। यह सेवा 20 दिसंबर 2025 से 24x7 सक्रिय हो जाएगी। अगर आप एप नहीं चला पा रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके ट्रेन, मेडिकल बूथ, स्नान की तिथियां और नजदीकी मंदिरों की जानकारी हिंदी या अंग्रेजी में ले सकते हैं।

क्या कहते हैं पीआरओ उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह का कहना है- टोल फ्री नंबर और मोबाइल एप श्रद्धालुओं का स्मार्ट साथी बनेगा। यात्रियों को भाषा की दिक्कत न हो, इसलिए इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखा गया है।