    Magh Mela 2026 : मेला में कल्पवासियों के प्रवेश मार्ग तय, अलग-अलग मार्गों से शिविरों में पहुंच सकेंगे

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:06 PM (IST)

    Magh Mela 2026 में कल्पवासियों के सुगम आवागमन के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं। लखनऊ, अयोध्या की ओर से आने वाले फाफामऊ पुल पार कर गंगापथ से प्र ...और पढ़ें

    Magh Mela 2026 कल्पवासियों के माघ मेला क्षेत्र आने के लिए प्रवेश मार्ग को निर्धारित कर दिया गया है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला प्रारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आएंगे। कल्पवासियों के सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

    जौनपुर से आने वाले इस मार्ग का करेंगे प्रयोग

    Magh Mela 2026  जौनपुर से आने वाले कल्पवासी हल्के वाहनों के साथ सहसों-अंदावा मार्ग पर रहिमापुर तिराहे से दाहिने मुड़कर एजे मार्ग, ओल्ड जीटी मार्ग से लोअर संगम मार्ग होते हुए कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वाराणसी से आने वाले श्रद्धालु अंदावा तिराहा, कटका से दाहिने मुड़कर ओल्ड जीटी मार्ग से आगे बढ़ेंगे।

    मीरजापुर, चित्रकूट-रीवा के श्रद्धालुओं इधर से आएंगे 

    Magh Mela 2026  मीरजापुर, चित्रकूट-रीवा से आने वाले श्रद्धालु लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर, शास्त्री ब्रिज झूंसी, कटका तिराहा से बाएं मुड़कर ओल्ड जीटी मार्ग द्वारा आगे बढ़ेंगे। कानपुर मार्ग से आने वाले श्रद्धालु जीटी जवाहर चौराहा से ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए पांटून पुल नंबर पांच से झूंसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।

    लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ के लोग इधर से आएंगे 

    Magh Mela 2026  लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ मार्ग से आने वाले कल्पवासी चंद्रशेखर आजाद सेतु (फाफामऊ) को पार कर मेंहदौरी पुलिस चौकी रिवरफ्रंट मार्ग से बांये मुड़कर पांटून पुल नंबर पांच से झूंसी क्षेत्र से लोअर संगम मार्ग के रास्ते आगे जाएंगे। सभी मार्गों के प्रवेश द्वार पर कल्पवासियों की सुविधा के लिए पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगे। इन सभी चौराहों पर संकेतक लगाए जा रहे हैं।

    अरैल व परेड क्षेत्र से होगी यह व्यवस्था

    जो कल्पवासी माघ मेला सेक्टर नंबर सात में रहकर कल्पवास करेंगे, वे लेप्रोसी चौराहा तक पहुंचकर नवप्रयागम अप्रोच मार्ग द्वारा अरैल बांध मार्ग से सोमेश्वर महादेव रैंप व महाकाल रैंप से नीचे उतारने के बाद अपने शिविर तक जा सकेंगे। इसी प्रकार सेक्टर नंबर एक व दो में रहकर कल्पवास करने वाले जीटी जवाहर व हर्षवर्धन चौराहा से परेड मैदान होते हुए काली मार्ग द्वारा अपने शिविर तक पहुंचेंगे।

    माघ मेला के एसपी बोले- कल्पवासियों के मार्ग निर्धारित

    माघ मेला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज पांडेय का कहना है कि मेला क्षेत्र में सुगम आवागमन के लिए कल्पवासियों के मार्गों को निर्धारित कर दिया गया है। इससे कल्पवासी आराम से अपने शिविर तक पहुंच सकेंगे। कल्पवासी रास्ता न भटकें, इसके लिए जगह-जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। कहीं भी जाम की स्थिति न उत्पन्न न हो, इसके लिए भी पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
    नीरज पांडेय, पुलिस अधीक्षक, माघ मेला।