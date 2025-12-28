Magh Mela 2026 : मेला में कल्पवासियों के प्रवेश मार्ग तय, अलग-अलग मार्गों से शिविरों में पहुंच सकेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला प्रारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आएंगे। कल्पवासियों के सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जौनपुर से आने वाले इस मार्ग का करेंगे प्रयोग Magh Mela 2026 जौनपुर से आने वाले कल्पवासी हल्के वाहनों के साथ सहसों-अंदावा मार्ग पर रहिमापुर तिराहे से दाहिने मुड़कर एजे मार्ग, ओल्ड जीटी मार्ग से लोअर संगम मार्ग होते हुए कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वाराणसी से आने वाले श्रद्धालु अंदावा तिराहा, कटका से दाहिने मुड़कर ओल्ड जीटी मार्ग से आगे बढ़ेंगे।

मीरजापुर, चित्रकूट-रीवा के श्रद्धालुओं इधर से आएंगे Magh Mela 2026 मीरजापुर, चित्रकूट-रीवा से आने वाले श्रद्धालु लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर, शास्त्री ब्रिज झूंसी, कटका तिराहा से बाएं मुड़कर ओल्ड जीटी मार्ग द्वारा आगे बढ़ेंगे। कानपुर मार्ग से आने वाले श्रद्धालु जीटी जवाहर चौराहा से ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए पांटून पुल नंबर पांच से झूंसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।

लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ के लोग इधर से आएंगे Magh Mela 2026 लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ मार्ग से आने वाले कल्पवासी चंद्रशेखर आजाद सेतु (फाफामऊ) को पार कर मेंहदौरी पुलिस चौकी रिवरफ्रंट मार्ग से बांये मुड़कर पांटून पुल नंबर पांच से झूंसी क्षेत्र से लोअर संगम मार्ग के रास्ते आगे जाएंगे। सभी मार्गों के प्रवेश द्वार पर कल्पवासियों की सुविधा के लिए पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगे। इन सभी चौराहों पर संकेतक लगाए जा रहे हैं।

अरैल व परेड क्षेत्र से होगी यह व्यवस्था जो कल्पवासी माघ मेला सेक्टर नंबर सात में रहकर कल्पवास करेंगे, वे लेप्रोसी चौराहा तक पहुंचकर नवप्रयागम अप्रोच मार्ग द्वारा अरैल बांध मार्ग से सोमेश्वर महादेव रैंप व महाकाल रैंप से नीचे उतारने के बाद अपने शिविर तक जा सकेंगे। इसी प्रकार सेक्टर नंबर एक व दो में रहकर कल्पवास करने वाले जीटी जवाहर व हर्षवर्धन चौराहा से परेड मैदान होते हुए काली मार्ग द्वारा अपने शिविर तक पहुंचेंगे।