SIR अभियान के बाद प्रयागराज का हर 12वां वोटर गायब, इस अभियान के बाद अब कितने हैं मतदाता?
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान शुरू होने के बाद से मतदाता सूची के सत्यापन ने प्रशासन से लेकर सियासत तक सभी चौंका दिया है। जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख 56 हजार एएसडी श्रेणी के वोटर हैं। इसमें तीन लाख 67 हजार 136 वोटर हैं जो अनट्रेसेबल श्रेणी के हैं। सरकारी दस्तावेज में अनट्रेसेबल मतदाताओं को पता नहीं लगाया जा सकता या अनुपस्थित घोषित किया गया है। यह संख्या कुल मतदाताओं का 3.68 प्रतिशत है।
फिलहाल अधिकारियों के पास भी इन लापता मतदाताओं की कोई ठोस जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के लापता हैं। एसआइआर अभियान के दौरान इनका न पता मिला और न ही मौजूदगी का कोई प्रमाण ही मिल सका। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाता कहां चले गए। अब इनका नाम सूची से हटेगा।
- 35 लाख 36 हजार वोटर हैं जिले में एसआइआर के बाद, 2025 की सूची में 46 लाख 92 हजार मतदाता
- 2 लाख 87 हजार मतदाताओं भेजा जा रहा नोटिस, इन मतदाताओं की 2003 की सूची से मैपिंग नहीं
जनपद के 12 विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2025 की सूची के मुताबिक 46 लाख 92 हजार 860 मतदाता हैं, जबकि एसआइआर अभियान के बाद 35 लाख 36 हजार वोटर हैं। इसमें जो घटे हैं, वह एएसडी (अनट्रेसेबल-अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेड) वोटर्स हैं। लापता (अनट्रेसेबल) वोटर्स सबसे ज्यादा 95 हजार के करीब इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हैं।
इलाहाबाद दक्षिण में 57 तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 42 हजार मतदाता लापता हैं। फाफामऊ में 17179, सोरांव में 14140, फूलपुर में 36827, प्रतापपुर में 13542, हंडिया में 22046, मेजा में 19892, मेजा में 29170 तो करछना में 42707 मतदाता गायब हैं। बारा में 12 हजार तो कोरांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 6119 वोटर लापता हैं। वर्ष 2025 की मतदाता सूची में एक लाख 73 हजार 812 मृतकों के भी नाम थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा है।
इसी तरह 2025 की सूची में चार लाख 88 हजार 959 शिफ्टेड वोटर्स भी शामिल रहे। प्रयागराज में एक लाख सात हजार 87 डुप्लीकेट वोटर सामने आए हैं। इलाहाबाद उत्तर में एक लाख 80 हजार, दक्षिण में एक लाख 40 हजार व पश्चिम में एक लाख 39 हजार कुल मतदाता कम हुए हैंं। प्रयागराज में 32 लाख 47 हजार 898 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जो 2025 की सूची के मुताबिक 69.21 प्रतिशत और डिजिटाइजेशन के अनुसार 91.84 प्रतिशत हुआ।
जिले में दो लाख 87 हजार 578 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है, उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे दो लाख 87 हजार 828 मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त एवं उनका निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
एडीएम ने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा नए मतदाता बनने के लिए एसआइआर अभियान के दावे-आपत्ति तक फार्म-6 भर सकते हैं। फार्म-6 प्रत्येक बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ के साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय में भी उपलब्ध है।
