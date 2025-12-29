संगम नगरी में दहेज को लेकर विवाहिता पर जुल्म, 15 दिन कमरे में भूखा-प्यासा बंद रखा, मारपीट व खाने में दिया स्लो प्वाइजन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के दारागंज क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर 15 दिन तक कमरे में बंद करने की बात कही है। साथ ही खाने में स्लो प्वाइजन भी मिलाकर देने का आरोप है। दारागंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति, सास, ननद, पति के दोस्त व उसकी पत्नी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच-पड़ताल पुलिस कर रही है।

विवाहिता ने दारागंज थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी नवंबर 2024 में हुई थी। दहेज में मिले रुपये व आभूषण को जब तक ससुरालवालों ने नहीं ले लिया, तब तक उसके बंदी की तरह रखा गया। छोटी-छोटी बात पर उसे प्रताड़ित किया जाता। दो लाख रुपये की मांग की गई। मायके वालों ने जैसे तैसे रुपये दिए। इसके बाद पांच लाख रुपये और मांगे गए।

रुपये न मिलने पर कुछ दिन पहले जब वह कमरे में बैठी थी, उसी दौरान अचानक ससुराल वालों ने उसका हाथ-पैर बांध दिया। मुंह में कपड़ा ठूंसकर मारपीट की गई। कमरे में बंद कर दिया गया। 15 दिन तक वह कमरे में पड़ी रही। आरोप लगाया कि इस दौरान दिन में एक बार दरवाजा खोला जाता और मारपीट कर कर जमीन पर दो रोटी फेंककर दरवाजा बंद कर लिया जाता। 16वें कमरे से निकाला गया। उसके पिता ने जो कार दी थी, उसी में उसे बैठाया गया।