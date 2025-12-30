Language
    Prayagraj Weather Update : गलन से ठिठुरी शहर की रफ्तार, अभी और कड़क होगी सर्दी, पहली जनवरी से फिर लुढ़केगा पारा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    Prayagraj Weather Update प्रयागराज में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे शहर का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना ...और पढ़ें

    Prayagraj Weather Update प्रयागराज में शीतलहर का प्रकोप जारी है, हाईकोर्ट फ्लाइओवर के समीप से कोहरे व धुंध के बीच गुजरते राहगीर। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Update लगातार बनी गलन से संगमनगरी पूरी तरह से जकड़ गई है। गलन ने पूरे शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दिन हो या रात, ठंड हर पल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।

    अलाव बना गर्मी का सहारा 

    Prayagraj Weather Update सुबह कोहरा साथ ही सर्द हवा ने लोगों को कंपकंपाए रखा। दोपहर में खिली हल्की धूप से भी राहत नहीं मिली और शाम होते ही गलन ने फिर से पहरा बैठा दिया। हर कोई जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में नजर आया। जगह-जगह अलाव जलाकर गलन से राहत पाने की कोशिश कर रही भीड़ ने यह बता रही थी कि ठंड कितनी तीखी है।

    शीतलहर ने किया परेशान 

    Prayagraj Weather Update दुपहिया वाहन चालकों के लिए हालात और भी मुश्किल रहे। दस्ताना, टोपी और मफलर लगाने के बावजूद ठंडी हवा चेहरे को चीरती महसूस हुई। कई जगहों पर लोग चाय की दुकानों पर रुककर गर्म चाय का सहारा लेते दिखे। दोपहर बाद हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन उसमें गर्माहट की कमी साफ महसूस हुई। धूप की मौजूदगी से केवल आंखों को तसल्ली मिली, शरीर को नहीं। बाजारों में भी रौनक अपेक्षाकृत कम रही। दुकानदार अलाव जलाकर बैठे रहे और ग्राहक जल्दी-जल्दी खरीदारी कर घर लौटने में ही भलाई समझते रहे।

    सड़कों पर आवाजाही कम

    Prayagraj Weather Update शाम ढलते ही गलन और तेज हो जाती है। सूरज के जाते ही तापमान में गिरावट ने ठंड को और धारदार बना रहा। गलन ऐसी मानो सीधे बदन में उतर रही। सड़कों, पार्कों और खुले मैदानों में उपस्थिति अपेक्षाकृत काफी कम हो गई है। रात के समय ठंड का असर और गहरा हो गया। गलन इतनी तेज रही कि हीटर और रजाइयों के बावजूद लोग ठिठुरते नजर आए।

    आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान

    Prayagraj Weather Update मौसम के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का यह सिलसिला जारी रह सकता है और गलन से फिलहाल राहत के आसार कम हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस और इससे पहले शनिवार को यह 16.8 डिग्री और शुक्रवार को 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। मंगलवार को और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस, रविवार को आठ डिग्री सेल्सियस था।

