UP Board की तीन फर्जी वेबसाइट प्रयागराज पुलिस ने बंद कराई, आनलाइन ठगी को बनाई गई थी, गिरोह का नेटवर्क खोज रही पुलिस

प्रयागराज में साइबर थाना पुलिस ने यूपी बोर्ड की तीन फर्जी वेबसाइटों को बंद करवा दिया है जिनका इस्तेमाल आनलाइन ठगी के लिए किया जा रहा था। पुलिस तकनीकी डेटा का विश्लेषण कर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। कुछ संदिग्धों के सुराग मिले हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का राजफाश होने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आनलाइन ठगी के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की तीन फर्जी वेबसाइट को साइबर थाने की पुलिस ने टेकडाउन (हटा) करवा दिया है। इसके साथ ही आइपी एड्रेस, डोमेन सहित दूसरे तकनीकी डाटा का विश्लेषण करते हुए साक्ष्य संकलित किया जा रहा है।

कुछ साइबर अपराधियों के बारे में पुलिस को सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह का नेटवर्क खुल जाएगा और फिर उन सभी को कानूनी दायरे में लाकर कार्रवाई की जाएगी।