    UP Board की तीन फर्जी वेबसाइट प्रयागराज पुलिस ने बंद कराई, आनलाइन ठगी को बनाई गई थी, गिरोह का नेटवर्क खोज रही पुलिस

    By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:26 PM (IST)

    प्रयागराज में साइबर थाना पुलिस ने यूपी बोर्ड की तीन फर्जी वेबसाइटों को बंद करवा दिया है जिनका इस्तेमाल आनलाइन ठगी के लिए किया जा रहा था। पुलिस तकनीकी डेटा का विश्लेषण कर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। कुछ संदिग्धों के सुराग मिले हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का राजफाश होने की संभावना है।

    यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट को साइबर थाना पुलिस ने हटवाया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आनलाइन ठगी के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की तीन फर्जी वेबसाइट को साइबर थाने की पुलिस ने टेकडाउन (हटा) करवा दिया है। इसके साथ ही आइपी एड्रेस, डोमेन सहित दूसरे तकनीकी डाटा का विश्लेषण करते हुए साक्ष्य संकलित किया जा रहा है।

    कुछ साइबर अपराधियों के बारे में पुलिस को सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह का नेटवर्क खुल जाएगा और फिर उन सभी को कानूनी दायरे में लाकर कार्रवाई की जाएगी।

    तीन दिन पहले यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येंद्र कुमार की तहरीर पर साइबर थाने की पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। सत्येंद्र कुमार ने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in है। मगर कुछ अवांछित तत्वों ने फर्जी वेबसाइटर www.upmsp-edu.in, www.upmsponline.in एवं www.upmsp.in.net बनाकर संचालन किया जा रहा था।

    फर्जी वेबसाइट पर मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की फोटो लगाई गई थी। फर्जी वेबसाइट के जरिए प्रदेश के तमाम विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से ठगी का प्रयास भी किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सबसे पहले तीनों फर्जी वेबसाइट को टेकडाउन कराया, यानी की सर्च इंजन से हटाने की कार्यवाही की।

    इसके बाद साइबर अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने की कवायद तेज की है। साइबर थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट को टेकडाउन कराते हुए विवेचना की जा रही है।