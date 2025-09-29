प्रयागराज में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, सगे भाइयों के पैर में लगी गोली, उतरांव थाने में दर्ज हैं इन पर कई मुकदमे

प्रयागराज में उतरांव पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई। इसमें सगे भाई मो. अलीम और नसीम घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई तो दोनों भाइयों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के उतरांव इलाके में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। घेराबंदी करने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों भाई गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उनका इलाज कराया। दोनों भाइयों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

इनायतपट्टी गांव के पास नहर के किनारे सोमवार सुबह उतरांव पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इसमें सगे भाइयों के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस बरामद किया है। घायल पशु तस्करों को अस्पताल भेजा गया है। दोनों के खिलाफ उतरांव थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं।