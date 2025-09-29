Language
    मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले ट्रक चालक पर FIR, आई लव मोहम्मद पर कार्रवाई से नाराज था, Video प्रसारित, 3 हिरासत में

    By rajendra yadav Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    प्रयागराज के शंकरगढ़ में आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शनों के चलते एक ट्रक ड्राइवर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ड्राइवर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसके परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में लिया। आरोपी ने फेसबुक पर माफी मांगी और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी है।

    सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने पर ट्रक चालक के खिलाफ प्रयागराज के शंकरगढ़ में एफआइआर दर्ज की गई।

    संसू, जागरण, शंकरगढ़ (प्रयागराज)। आई लव मोहम्मद के नाम पर हो रहे हुडदंग को लेकर यूपी सरकार की आरे से हो रही कार्रवाई से एक ट्रक चालक नाराज है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक नहीं, कई बार अपशब्द बोला। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो शंकरगढ पुलिस हरकत में आई।

    शंकरगढ़ पुलिस ने आनन-फानन में नारीबारी के रहने वाले आरोपित ट्रक चालक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उसके परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में लेते हुए आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजी गई है।

    नारीबारी निवासी इमरान खान ट्रक चालक है। वह रायपुर में ट्रक चलाता है और वहीं रहता है। कभी-कभी घर आता है। शनिवार रात उसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें वह आई लव मोहम्मद के नाम पर हो रहे हुडदंग को लेकर सरकार द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई से नाराज नजर आया। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार-बार अपशब्द कह रहा था। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

    रविवार सुबह शंकरगढ़ पुलिस के संज्ञान में यह वीडिया आया तो तत्काल वरिष्ठ उप निरीक्षक मानवेंद्र सिंह ने इमरान खान के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने, मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह यहां नहीं है। उसके परिवार के तीन लाेगों को हिरासत में ले लिया गया।

    इसके कुछ देर बाद आरोपित का फेसबुक पर एक लाइव वीडियो आया। इसमें वह अपनी गलती मानते हुए सारी बोल रहा है। बोल रहा है कि रात को वह साथियों के साथ था। शराब पीने के बाद नशे में अपशब्द बोला था। उसके दोस्तों ने उसे उकसाया था। मैं सभी से माफी मांगता हूं। मेरे परिवार को परेशान न किया जाए। मैं आ रहा हूं। इस समय तमिलनाडू बार्डर पर हूं। मुझे आने में 14-15 घंटे लगेंगे। मैंने वीडियो भी डिलीट कर दिया है।

    इस संबंध में शंकरगढ़ के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए नारीबारी चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम को रायपुर छत्तीसगढ़ भेजा गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।