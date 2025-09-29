संगम नगरी को उड़ान सेवा का उपहार, दीपावली तक गाजियाबाद के हिंडन से प्रयागराज व लखनऊ को प्रतिदिन मिलेगी फ्लाइट सुविधा

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज और लखनऊ के लिए दैनिक उड़ान की तैयारी चल रही है। इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। अभी प्रयागराज से दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों के लिए उड़ानें हैं। सांसद प्रवीण पटेल के अनुसार दीपावली तक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है जिससे आस-पास के कई जिलों के लोगों को भी फायदा होगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी को दीपावली पर्व पर हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का उपहार मिलने की उम्मीद पूरी होने वाली है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के बमरौली व चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के लिए डेली फ्लाइट की तेजी से तैयारी चल रही है। इससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली तथा पालम एयरपोर्ट पर दबाव कुछ कम होगा तो नोएडा, गाजियाबाद व मेरठ जाने वालों को काफी सहूलियत मिल सकेगी।

प्रयागराज से अभी दिल्ली, मुंबई, रायपुर, बिलासपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु व भुवनेश्वर के लिए हवाई सेवा है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की हवाई कनेक्टीविटी देश के 26 शहरों के लिए थी। भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, पटना व कोलकाता समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट अब बंद हो गई है।