संगम नगरी को उड़ान सेवा का उपहार, दीपावली तक गाजियाबाद के हिंडन से प्रयागराज व लखनऊ को प्रतिदिन मिलेगी फ्लाइट सुविधा
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज और लखनऊ के लिए दैनिक उड़ान की तैयारी चल रही है। इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। अभी प्रयागराज से दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों के लिए उड़ानें हैं। सांसद प्रवीण पटेल के अनुसार दीपावली तक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है जिससे आस-पास के कई जिलों के लोगों को भी फायदा होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी को दीपावली पर्व पर हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का उपहार मिलने की उम्मीद पूरी होने वाली है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के बमरौली व चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के लिए डेली फ्लाइट की तेजी से तैयारी चल रही है। इससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली तथा पालम एयरपोर्ट पर दबाव कुछ कम होगा तो नोएडा, गाजियाबाद व मेरठ जाने वालों को काफी सहूलियत मिल सकेगी।
प्रयागराज से अभी दिल्ली, मुंबई, रायपुर, बिलासपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु व भुवनेश्वर के लिए हवाई सेवा है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की हवाई कनेक्टीविटी देश के 26 शहरों के लिए थी। भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, पटना व कोलकाता समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट अब बंद हो गई है।
यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले ट्रक चालक पर FIR, आई लव मोहम्मद पर कार्रवाई से नाराज था, Video प्रसारित, 3 हिरासत में
हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज और लखनऊ के लिए डेली फ्लाइट की तैयारी है। इसके लिए दो एयरलाइंस से एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के उच्चाधिकारियों की फाइनल वार्ता हो चुकी है। अब इसका क्रियान्वयन होना बाकी है।
पिछले दिनों नई दिल्ली एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) कार्यालय में अथारिटी और भारतीय वायुसेना एवं देश की प्रमुख विमानन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इसमें प्रयागराज के फूलपुर के सांसद प्रवीण सिंह पटेल व गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और उड़ान सेवाओं के विस्तार के बारे में अपना पक्ष रखा था।
यह भी पढ़ें- इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को अदालत में हाजिर करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश, जौनपुर पुलिस पर हिरासत में रखने का आरोप
सांसद प्रवीण पटेल के अनुसार हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज व लखनऊ के लिए उड़ान सेवा की सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि दीपावली तक उड़ान का श्रीगणेश हो जाएगा। हिंडन एयरपोर्ट पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के यात्रियों की पहली पसंद बन चुका है और इसका सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है जिसमें दिल्ली का 60 प्रतिशत हिस्सा, हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं।
इस उड़ान सेवा का प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशांबी, भदोही, मीरजापुर, सोनभद्र, चित्रकूट व मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी तथा शह़डोल के लोगों को भी लाभ मिल सकेगा।
प्रयागराज एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष व फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल का कहना है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए फ्लाइट चलाने का महत्वपूर्ण निर्णय हो चुका है। दीपावली के पहले उड़ान सेवा शुरू होने की प्रबल संभावना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।