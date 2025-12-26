UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की तैयारी, प्रयागराज के विद्या भारती स्कूलों में विशेष कक्षाएं शुरू
UP Board Exam 2026 प्रयागराज में विद्या भारती स्कूलों के छात्रों को यूपी बोर्ड की मेरिट सूची में शामिल होने के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की गई हैं। विद्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 विद्या भारती के स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास शुरू हो चुके हैं। संस्कार-आधारित शिक्षा, एनईपी 2020 का क्रियान्वयन, नवाचार, व्यावहारिक शिक्षण, योग शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर है। छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास (बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक) और क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की योजनाएं बनाकर क्रियान्वय हो रहा है। रटने की जगह समझकर सीखें की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
'परीक्षा पे चर्चा' जैसे कार्यक्रम भी कराए जा रहे
UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड में विद्यार्थी मेरिट सूची में शामिल हों, इसके लिए विशेष कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। 'परीक्षा पे चर्चा' जैसे कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। इस अभियान का दायित्व यूपी बोर्ड के पूर्व सचिव व विद्या भारती के पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष दिव्यकांत शुक्ल को दिया गया है। वह विभिन्न जिलों में प्रवास कर स्कूलों में विद्यार्थियों व शिक्षकों से संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के साथ विशेष कक्षाओं के प्रभाव आदि को भी देखेंगे। छात्रों से संवाद में अलग-अलग विषय में उन्होंने क्या कुछ सीख लिया है, उसे जानेंगे।
पहली कक्षा ज्वाला देवी में शुरू हुई
UP Board Exam 2026 विद्यालयों के गुणवत्ता विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना है। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश मंत्री डाॅ. सौरभ मालवीय की ओर से जारी पत्र में प्रवास की तिथियों से अवगत कराया गया है। इस शृंखला का पहला आयोजन प्रयागराज स्थित ज्वाला देवी सिविल लाइंस में बुधवार को हुआ। इसके बाद 26 दिसंबर को रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कालेज और तीन जनवरी को ज्वाला देवी गंगापुरी में विशेष सत्र होंगे।
संगम नगरी के तीन विद्यालयों पर फोकस
UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में संगम नगरी के इन तीन विद्यालयों पर फोकस है। इसके अतिरिक्त् पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का प्रवास 29 दिसंबर को फतेहपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज वीआइपीरोड में होगा।
कहां-कब होंगी विशेष कक्षाएं
30 दिसंबर को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, निकट तमोली मंदिर तिर्वा कन्नौज, 31 दिसम्बर को स.विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्यामनगर, भूपतपट्टी, फर्रुखाचाद, एक जनवरी 2026 को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, चिरगांव, झांसी, पांच जनवरी को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, कादीपुर, सुलतानपुर, छह को कमला केशव सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, मझवारा मायंग, सुलतानपुर, सात को स.शिक्षा मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक वि. ग्रामभारती परतोष, चम्मौर, अमेठी, आठ को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, लालगंज प्रतापगढ़ में विशेष सत्र का आयोजन होगा।
