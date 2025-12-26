Prayagraj News : अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा न दिया तो रुकेगा का वेतन, DPRO ने दी अंतिम डेटलाइन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद के ब्लाकों में तैनात कुछ अधिकारी-कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। जबकि शासन से लगातार इसके लिए आदेश दिए जा रहे हैं। डीपीआरओ ने ऐसे कर्मचारियों को 31 जनवरी तक का समय दिया है। इसके बाद इनका वेतन रोक दिया जाएगा।

मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा अपलोड हो रहा शासन की ओर से सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों-कर्मचारियों की पोल खुलेगी। पंचायती राज विभाग पर भी यह आदेश लागू होता है, लेकिन जिले के ब्लाकों में तैनात कुछ अधिकारी-कर्मचारी इसे लेकर अनदेखी कर रहे हैं।