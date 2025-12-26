Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माफिया अतीक अहमद की धमकाने वाली वाइस रिकार्डिंग लगाकर बनाई रील, प्रयागराज पुलिस ने चार युवक को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की धमकी भरी आवाज वाली रील बनाने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की आवाज की रिकार्डिंग का इस्तेमाल करके धमकी भरा वीडियो बनाने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद की तो हत्या हो चुकी है, हालांकि उसका धमकाने वाले डायलाग का अभी भी असाामाजिक तत्व प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज शहर में प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को पकड़ लिया है, जबकि अन्य की तलाश कर रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अन्य आरोपित युवकों की पुलिस को तलाश 

    माफिया अतीक की वायस रिकार्डिंग लगाकर धमकाने वाले डायलाग के साथ रील बनाने वाले चार युवकों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही स्टंटबाजी में प्रयुक्त दो कारों को भी सीज किया। अन्य युवकों की भी तलाश की जा रही है।

    रील में धमकी भरा गाना और अतीक की वायस रिकार्डिंग

    एयरपोर्ट रोड पर दो कार पर सवार युवकों ने स्टंटबाजी किया था। इसका रील बनाते हुए बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना और माफिया अतीक अहमद की वायस रिकार्डिंग थी। इंटरनेट मीडिया पर यह रील प्रसारित हुई तो एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया।

    ये लोग हुए गिरफ्तार 

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मोहम्मद सुनेफ, शुभम कुमार भारती, मोहम्मद हमदान और नूर आलम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि प्रसारित रील माफिया अतीक अहमद की वायस रिकार्डिंग लगाकर बनाई गई थी। पुलिस ने दोनों कारों को सीज कर दिया है।

    10-12 युवक तेज रफ्तार कार से कर रहे थे स्टंटबाजी

    एयरपोर्ट थाने के प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक ब्रह्मेश मिश्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में बताया गया कि 25 दिसंबर को चेकिंग और गश्त के दौरान मोहिनी चौराहे पर स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट चौराहे से ऐरावत चौराहे के बीच दो कारों सहित अन्य वाहनों से 10 से 12 युवक तेज रफ्तार में रेस लगाते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेला में चलेंगी डबल डेकर बोट्स, कार्ट से भी श्रद्धालु संगम की कर सकेंगे सैर

    यह भी पढ़ें- Teacher Recruitment 2021 : बिहार में पढ़ा रहे कुछ शिक्षक यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की अनंतिम सूची में सफल