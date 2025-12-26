माफिया अतीक अहमद की धमकाने वाली वाइस रिकार्डिंग लगाकर बनाई रील, प्रयागराज पुलिस ने चार युवक को किया गिरफ्तार
प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की धमकी भरी आवाज वाली रील बनाने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्र
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद की तो हत्या हो चुकी है, हालांकि उसका धमकाने वाले डायलाग का अभी भी असाामाजिक तत्व प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज शहर में प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को पकड़ लिया है, जबकि अन्य की तलाश कर रही है।
अन्य आरोपित युवकों की पुलिस को तलाश
माफिया अतीक की वायस रिकार्डिंग लगाकर धमकाने वाले डायलाग के साथ रील बनाने वाले चार युवकों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही स्टंटबाजी में प्रयुक्त दो कारों को भी सीज किया। अन्य युवकों की भी तलाश की जा रही है।
रील में धमकी भरा गाना और अतीक की वायस रिकार्डिंग
एयरपोर्ट रोड पर दो कार पर सवार युवकों ने स्टंटबाजी किया था। इसका रील बनाते हुए बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना और माफिया अतीक अहमद की वायस रिकार्डिंग थी। इंटरनेट मीडिया पर यह रील प्रसारित हुई तो एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया।
ये लोग हुए गिरफ्तार
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मोहम्मद सुनेफ, शुभम कुमार भारती, मोहम्मद हमदान और नूर आलम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि प्रसारित रील माफिया अतीक अहमद की वायस रिकार्डिंग लगाकर बनाई गई थी। पुलिस ने दोनों कारों को सीज कर दिया है।
10-12 युवक तेज रफ्तार कार से कर रहे थे स्टंटबाजी
एयरपोर्ट थाने के प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक ब्रह्मेश मिश्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में बताया गया कि 25 दिसंबर को चेकिंग और गश्त के दौरान मोहिनी चौराहे पर स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट चौराहे से ऐरावत चौराहे के बीच दो कारों सहित अन्य वाहनों से 10 से 12 युवक तेज रफ्तार में रेस लगाते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं।
