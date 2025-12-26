माफिया अतीक अहमद की धमकाने वाली वाइस रिकार्डिंग लगाकर बनाई रील, प्रयागराज पुलिस ने चार युवक को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद की तो हत्या हो चुकी है, हालांकि उसका धमकाने वाले डायलाग का अभी भी असाामाजिक तत्व प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज शहर में प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को पकड़ लिया है, जबकि अन्य की तलाश कर रही है।

अन्य आरोपित युवकों की पुलिस को तलाश माफिया अतीक की वायस रिकार्डिंग लगाकर धमकाने वाले डायलाग के साथ रील बनाने वाले चार युवकों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही स्टंटबाजी में प्रयुक्त दो कारों को भी सीज किया। अन्य युवकों की भी तलाश की जा रही है।

रील में धमकी भरा गाना और अतीक की वायस रिकार्डिंग एयरपोर्ट रोड पर दो कार पर सवार युवकों ने स्टंटबाजी किया था। इसका रील बनाते हुए बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना और माफिया अतीक अहमद की वायस रिकार्डिंग थी। इंटरनेट मीडिया पर यह रील प्रसारित हुई तो एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया।

ये लोग हुए गिरफ्तार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मोहम्मद सुनेफ, शुभम कुमार भारती, मोहम्मद हमदान और नूर आलम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि प्रसारित रील माफिया अतीक अहमद की वायस रिकार्डिंग लगाकर बनाई गई थी। पुलिस ने दोनों कारों को सीज कर दिया है।