TET को लेकर 6 जनवरी को महत्वपूर्ण निर्णय, शिक्षा आयोग की बैठक में हो सकता है टीईटी स्थगन पर निर्णय, टिकी लाखों निगाहें

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। नए वर्ष में मंगलवार को प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक के निर्णय की लाखों अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा है। इसमें प्रमुख निर्णय 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजन के स्थगन पर हो सकता है। पिछली बैठक में लिए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक लंबित परीक्षाओं के आयोजन की समयसारिणी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

टीईटी के लिए अभी आवेदन नहीं लिए गए हैं और यह आवेदन जिस पोर्टल पर लिए जाएंगे, वह अभी क्रियाशील नहीं है। ऐसे में प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा आयोजन मुश्किल है। इस तरह स्थगन के निर्णय के साथ संभावित नई तिथि प्रस्तावित की जा सकती है।

बैठक में लंबित भर्तियों के आयोजन पर विस्तृत चर्चा आयोग के अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ करेंगे। इसमें टीईटी के अलावा वर्ष 2022 की 4163 पदों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीईटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) परीक्षा आयोजन भी विमर्श किया जाएगा।

चूंकि लंबित टीजीटी-पीजीटी के लिए आवेदन लिए गए हैं, इसलिए इसके आयोजन को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही आयोग के निर्माणाधीन पोर्टल की प्रगति भी आयोग के समक्ष रखी जाएगी। इसमें होने वाले निर्णय के क्रम में आगे की कार्यवाही संचालित की जाएगी।