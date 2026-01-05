Language
    UP Board : यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी, स्नान पर्वों के दिन नहीं होगी परीक्षा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:21 PM (IST)

    प्रयागराज माघ मेला के स्नान पर्वों के कारण यूपी बोर्ड के स्कूलों की प्री-बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब परीक्षाएं 12 से 28 जनवरी त ...और पढ़ें

    प्रयागराज में यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है, परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू होंगी। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं अब 12 जनवरी से शुरू होंगी और 28 जनवरी तक चलेंगी। परीक्षा का समय सुबह 10.45 से दो बजे तय किया गया है। यह बदलाव जनपद में माघ मेला व प्रमुख स्नान पर्वों को देखते हुए किया गया है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जारी समय सारिणी के अनुसार हाईस्कूल में पहला पेपर हिंदी जबकि इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान व संस्कृत का होगा। 13 जनवरी को हाईस्कूल की सामाजिक विज्ञान इंटर की गणित और इतिहास, 16 जनवरी को हाईस्कूल की अंग्रेजी, इंटर की भौतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी।

    इसी क्रम में 20 जनवरी को हाईस्कूल की विज्ञान व इंटर की अंग्रेजी, 21 को हाईस्कूल की गृह विज्ञान और इंटर की रसायन विज्ञान व भूगोल, 22 को हाईकूल की गणित, इंटर की सामान्य हिंदी और हिंदी, 27 को हाईस्कूल की संस्कृत व इंटर की नागरिक शास्त्र, 28 जनवरी को हाईस्कूल की चित्रकला और इंटर की समाजशास्त्र विषय की परीक्षा होगी।

    यह निर्देश भी जारी हुआ है कि समय सारिणी में जो विषय छूट गए हैं और स्कूलों में विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षा स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार करा लें। डीआइओएस पीएन सिंह का कहना है कि यह परीक्षा गृह परीक्षा की श्रेणी में है। विद्यार्थियों को परीक्षा के वातावरण का एहसास कराना और तैयारियों को परखने का एक प्रयास है।

