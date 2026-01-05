यात्री ध्यान दें...आधार कार्ड के बिना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रेलवे टिकट बुकिंग नहीं हो सकेगी, कालाबाजारी रुकेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों और फर्जी साफ्टवेयर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रति रेलवे संकल्पित है। इसके लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का दूसरा चरण सोमवार (पांच जनवरी) को प्रयागराज समेत देश भर में लागू कर दिया है।जिन यात्रियों का आइआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं था, वे सुबह आठ से शाम चार बजे तक 60 दिन बाद का अग्रिम टिकट नहीं बुक कर सके।

आनलाइन टिकट बुकिंग पर सख्ती नए नियम के तहत ट्रेन की बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक आनलाइन टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। रेलवे आधार की नई व्यवस्था को तीन चरणों में लागू कर रहा है, पहला चरण 29 दिसंबर को, दूसरा पांच जनवरी को और तीसरा चरण 12 जनवरी को लागू होगा। 12 के बाद सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक बिना आधार कार्ड लिंक वाले यात्री आइआरसीटीसी से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

दलाल चंद सेकेंड में टिकट उड़ा लेते थे अभी तक यात्रा की तिथि से ठीक 60 दिन पहले जब सुबह आठ बजे बुकिंग की खिड़की खुलती है, तब दलाल फर्जी आइडी के जरिए चंद सेकंड में टिकट उड़ा ले जाते थे। इसे रोकने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है।

ओटीपी दर्ज करने के बाद ही सीट पक्की होगी इसके अलावा टिकट बुक करते समय (काउंटर व आनलाइन दोनों) आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही सीट पक्की होगी। दूसरे का टिकट बंद करते समय यात्री का आधार नंबर और संबंधित मोबाइल होना अनिवार्य है।