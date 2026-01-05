Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यात्री ध्यान दें...आधार कार्ड के बिना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रेलवे टिकट बुकिंग नहीं हो सकेगी, कालाबाजारी रुकेगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:59 PM (IST)

    प्रयागराज में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब बिना आधार कार्ड के सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का दूसरा चरण पांच जनवरी से लागू हो गया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों और फर्जी साफ्टवेयर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रति रेलवे संकल्पित है। इसके लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का दूसरा चरण सोमवार (पांच जनवरी) को प्रयागराज समेत देश भर में लागू कर दिया है।जिन यात्रियों का आइआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं था, वे सुबह आठ से शाम चार बजे तक 60 दिन बाद का अग्रिम टिकट नहीं बुक कर सके।

    आनलाइन टिकट बुकिंग पर सख्ती 

    नए नियम के तहत ट्रेन की बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक आनलाइन टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। रेलवे आधार की नई व्यवस्था को तीन चरणों में लागू कर रहा है, पहला चरण 29 दिसंबर को, दूसरा पांच जनवरी को और तीसरा चरण 12 जनवरी को लागू होगा। 12 के बाद सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक बिना आधार कार्ड लिंक वाले यात्री आइआरसीटीसी से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

    दलाल चंद सेकेंड में टिकट उड़ा लेते थे  

    अभी तक यात्रा की तिथि से ठीक 60 दिन पहले जब सुबह आठ बजे बुकिंग की खिड़की खुलती है, तब दलाल फर्जी आइडी के जरिए चंद सेकंड में टिकट उड़ा ले जाते थे। इसे रोकने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है।

    ओटीपी दर्ज करने के बाद ही सीट पक्की होगी 

    इसके अलावा टिकट बुक करते समय (काउंटर व आनलाइन दोनों) आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही सीट पक्की होगी। दूसरे का टिकट बंद करते समय यात्री का आधार नंबर और संबंधित मोबाइल होना अनिवार्य है।

    अगले सप्ताह 16 घंटे की लगेगी पाबंदी : सीपीआरओ 

    सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि एडवांस बुकिंग की समय सीमा नवंबर में 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई थी। उसी क्रम में 29 दिसंबर को पहले चरण में चार घंटे की पाबंदी थी, जो अब बढ़कर आठ घंटे हो गई है और अगले हफ्ते से यह पूरे 16 घंटे की होगी। यात्री असुविधा से बचने के लिए तुरंत आइआरसीटी की वेबसाइट या एप पर जाकर ''आधार केवाईसी'' की प्रक्रिया पूरी कर लें।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में देह व्यापार रैकेट का संचालक ग्राहकों को करता वाट्सएप काल, उनसे 50 प्रतिशत रुपये लेता था

    यह भी पढ़ें- Prayagraj Triple Murder : जमीन के लिए पिता, बहन और भांजी को मार डाला, हत्या की नीयत से भाई पर भी चलाई थी गोली