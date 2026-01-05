Prayagraj Triple Murder : जमीन के लिए पिता, बहन और भांजी को मार डाला, हत्या की नीयत से भाई पर भी चलाई थी गोली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Triple Murder जनपद में बड़ी वारदात हुई। गंगापार के मऊआइमा थानांतर्गत बिसानी उर्फ शिकोहाबाद मजरा लोकापुर गांव में जमीन के विवाद में एक युवक ने अपने पिता, बहन और भांजी को मौत के घाट उतार दिया। तीनों की लाश को कुएं में छिपा दिया था। इसके अगले दिन अपने छोटे भाई की भी हत्या का प्रयास किया। उसने भाई को गोली मारी, लेकिन वह बाल-बाल बच गया।

Prayagraj Triple Murder इस वारदात के बाद आरोपित फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही थी। आखिर पुलिस ने सोमवार की शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तिहरे हत्याकांड का राजफाश हुआ। पुलिस तीनों शवों को बरामद करने की कोशिश में लगी है।

Prayagraj Triple Murder मऊआइमा थानांतर्गत बिसानी उर्फ शिकोहाबाद मजरा लोकापुर गांव निवासी राम सिंह के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं। राम सिंह ने अपने छोटे पुत्र मुकुंद लाल को चार बीघा से अधिक जमीन का दान पत्र बैनामा कर दिया था। इसे लेकर बड़ा पुत्र मुकेश आक्रोशित हो गया था। कई बार वह इसे लेकर विवाद भी कर चुका था। वह मुकुंद लाल से जमीन बांटने की बात कहता था।

Prayagraj Triple Murder शनिवार दोपहर मुकुंद लाल गांव स्थित किराने की दुकान पर बाइक लेकर कुछ सामान खरीदने गया था। वहां से वापस घर लौटते समय रास्ते में मुकेश ने उसे गोली मार दी थी। संयोग ही था कि गोली उसे नहीं लगी। गर्दन के बगल से निकल गई, लेकिन कुछ छर्रें जरूर मुकुंद को लग गए थे। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में लग गई।

उसी दिन शाम को मुकुंद लाल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को वह करनाईपुर में था। वहां वह शटरिंग का काम कर रहा है। शनिवार सुबह जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। इसके बाद उसके साथ घटना हो गई। उसके पिता राम सिंह, बहन साधना व भांजी आस्था का पता नहीं है। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची। दरवाजे पर लगे ताले तो तोड़कर भीतर दाखिल हुई ताे साधना का खून से सना शाल पड़ा था। यह देखकर पुलिस हतप्रभ रह गई।

आसपास के लोगों से पूछा तो बताया गया कि शुक्रवार रात मुकेश अपने पिता व बहन से झगड़ा कर रहा था। चीख पुकार की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद सन्नाटा हो गया था। सुबह जब वह सो कर उठे तो राम सिंह के घर के दरवाजे पर ताला लगा था। मुकुंद लाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए तीनों के साथ अनहोनी की आशंका जताई, जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई।

रविवार सुबह फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। डाग स्क्वायड रेलवे लाइन के बगल बने बाईपास पुल तक जाकर रुक गया। इसके बाद पुलिस ने रेलवे लाइन व आसपास के खेतों में तीनों की तलाश शुरू की। ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी।