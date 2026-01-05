एक लाख रुपये का इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने पंजाब में दबोचा, इधर-उधर छिपता रहा
एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने एक लाख रुपये के इनामी शराब तस्कर नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल को पंजाब से गिरफ्तार किया। वह कई जिलों में वांछित था और इधर-उधर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने शराब तस्कर नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल उर्फ लकी सिंह निवासी सिटी इन्क्लेव जिरखपुर थाना जिरखपुर जिला एसएएस नगर मोहाली पंजाब को गिरफ्तार किया है। उसे निर्माणाधीन मकान सिटी इन्क्लेव जिरखपुर थाना जिरखपुर जिला एसएएस नगर मोहाली पंजाब से सोमवार सुबह पकड़ा गया। एसटीएफ को काफी समय से उसकी तलाश थी। उस पर नवाबगंज थाने समेत प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं।
पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका शराब तस्करी करने का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने पार्टनर मनवीर सिंह उर्फ मन्नू पुत्र सत्यवान सिंह निवासी बयाना खेडा जनपद हिसार हरियाणा व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में शराब तस्करी का कार्य विगत कई वर्षों से उप्र के विभिन्न जनपदों के अत्तिरिक्त बिहार व झारखण्ड में भी किया करते हैं।
अभियुक्त द्वारा पूर्व में चण्डीगढ़, पंजाब से अवैध शराब को ट्रकों में लोड कराकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखण्ड में पुलिस से बचने के लिए ट्रक में अन्य सामान (जैसे अण्डे, मुर्गी का दाना, प्लास्टिक स्क्रैप आदि) में छिपाकर भेजा जाता रहा।
वर्ष 2022 में शराब तस्करी के संबंध में रांची, झारखण्ड प्रांत से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्ष 2023 में उसके द्वारा अपने सहयोगी आनन्द कुमार आदि के साथ मिलकर भारी मात्रा में अवैध शराब को (गत्ते में रखे अण्डे की आड़ में ट्रक में लोडकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार व झारखण्ड भेजा जा रहा था, जिसे एसटीएफ द्वारा जनपद प्रयागराज में पकड़ लिया गया था।
नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मुकदमें में उसके विरूद्ध पुरस्कार घोषित होने की जानकारी पर वह गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर छिपकर रहता था।
