    प्रयागराज में लखनऊ मार्ग पर टाउन सिटी बसेगी, होगा भूमि अधिग्रहण, किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा मुआवजा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:09 PM (IST)

    प्रयागराज में लखनऊ मार्ग पर टाउन सिटी का निर्माण होगा। आवास विकास परिषद भूमि अधिग्रहण करेगा और किसानों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा मिलेगा। टाउन स ...और पढ़ें

    प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर आवास विकास परिषद टाउन सिटी बसाएगा, भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के टिकरी क्षेत्र में टाउनसिटी बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसे लेकर आवास विकास परिषद ने आपत्तियां मांगी थी। अभी तक 4200 से अधिक आपत्तियां परिषद को मिली है, जिसका तीन माह में निस्तारण कराया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    पहले सड़कों का निर्माण होगा  

    काश्तकारों की आपत्तियों का निस्तारण कराने के बाद जमीन अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि चार माह बाद भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जमीन अधिग्रहण के बाद पहले टाउन सिटी में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद आवासीय और व्यावसायिक भूखंड तैयार किए जाएंगे।

    इन गांवों के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी

    लखनऊ रूट पर कौड़िहार और हंथिगहां के बीच टिकरी में आवास विकास परिषद की ओर से 672 हेक्टेयर में टाउन सिटी विकसित किया जाएगा। इसके लिए टिकरी,गंगागंज और अकबरपुर के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। 8283 अराजी (काश्तकारों) से जमीन खरीदी जाएगी।

    काश्तकारों ने आपत्तियां व सुझाव दिया 

    इस संबंध में धारा 28 के तहत काश्तकारों से कालोनी विकसित करने के लिए आपत्ति और सुझाव मांगा गया है। चार हजार से अधिक काश्तकारों की ओर आपत्तियां और सुझाव उपलब्ध कराया गया है। इसी महीने नियोजन समिति की बैठक में आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    अप्रैल से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा

    आपत्तियों के निस्तारण के बाद नियम के अनुसार काश्तकारों को चार गुना मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों की मानें तो अप्रैल से जमीन अधिग्रहण का काम राजस्व विभाग की ओर से शुरू हो जाएगा। सब कुछ सही रहा तो दो से तीन साल के भीतर यह टाउन सिटी साकार रूप लेने लगेगी। 

    किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा

    आवास विकास परिषद की ओर से टिकरी में टाउन सिटी विकसित करने के लिए किसानों को वर्तमान सर्किल चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। टाउन सिटी के लिए ग्रामीण अंचल की जो जमीन ली जाएगी वहां के काश्तकारों को चार गुना और शहरी क्षेत्र में जिस काश्तकार की जमीन आएगी उनको दो गुणा मुआवजा दिया जाएगा।

    क्या कहते हैं आविप के अधिकारी?

    आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता रजनीश श्रीवास्तव का कहना है कि टिकरी में टाउन सिटी विकसित करने की तैयारी तेजी से चल रही है। जल्द ही आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नियम के अनुसार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

