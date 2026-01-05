जेवर एयरपोर्ट से प्रयागराज के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी, ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के लिए नागर विमानन निदेशालय की मंजूरी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट से लगातार बंद होती उड़ानों के बीच एक अच्छी खबर है। नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने आगामी ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के लिए जेवर एयरपोर्ट से प्रयागराज के बीच सीधी उड़ान को मंजूरी दे दी है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित यह विमान सेवा 30 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। यह विमान सप्ताह में छह दिन अपनी सेवाएं देगा, जिससे संगम नगरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बीच की दूरी घंटों से घटकर मात्र कुछ मिनटों की रह जाएगी।

नई सेवा लोगों को थोड़ी देगी राहत वर्तमान में प्रयागराज से कई उड़ानें तकनीकी या व्यावसायिक कारणों से बंद हुई थीं, ऐसे में यह नई सेवा थोड़ी सी राहत जरूर देती है। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य चंद्रशेखर ओझा ने बताया कि प्रयागराज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित होने वाली खबर है। जेवर (नोएडा) में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान शुरू होना न केवल परिवहन की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आम जनता के लिए समय और धन की बचत अभी तक प्रयागराज से नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाने के लिए यात्रियों को या तो दिल्ली (आइजीआइ) एयरपोर्ट उतरना पड़ता था या 10-12 घंटे की रेल यात्रा करनी पड़ती थी। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा पहुंचने में ही दो-तीन घंटे का अतिरिक्त समय और भारी टैक्सी किराया खर्च होता था। जेवर एयरपोर्ट सीधे नोएडा में स्थित होने के कारण समय और पैसा दोनों बचाएगा।

छात्रों के लिए बड़ी सुविधा नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर भारत के सबसे बड़े 'एजुकेशन हब' में से एक हैं। प्रयागराज के हजारों छात्र वहां रहकर पढ़ाई करते हैं। सीधी उड़ान शुरू होने से छात्र और उनके अभिभावक आपात स्थिति या छुट्टियों में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे।

व्यापार और निवेश में वृद्धि प्रयागराज एक उभरता हुआ व्यापारिक केंद्र है। नोएडा के उद्यमियों और निवेशकों के लिए प्रयागराज पहुंचना अब बेहद आसान होगा। इससे 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन और धार्मिक महत्व प्रयागराज में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े समागम 'महाकुंभ', कुंभ, माघ मेला के लिए यह कनेक्टिविटी संजीवनी का काम करेगी। देश-विदेश के पर्यटक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर सीधे प्रयागराज पहुंच सकेंगे, जिससे पर्यटन राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी।