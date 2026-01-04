Language
    Assistant Teacher LT Grade Exam : मौनी अमावस्या के दिन होने वाली परीक्षा टालने की मांग पर अड़े प्रतियोगी छात्र, बनाई रणनीति

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:09 PM (IST)

    प्रतियोगी छात्र मौनी अमावस्या के दिन होने वाली सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि माघ मेला के प्रमुख स्नान ...और पढ़ें

    Assistant Teacher LT Grade Exam मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दिन होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा को प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों टालने की मांग की है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Assistant Teacher LT Grade Exam उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की 17 और 18 जनवरी  (मौनी अमावस्या के दिन) को प्रस्तावित सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा टालने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र कल 5 जनवरी को आयोग पहुचेंगे। माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के दिन परीक्षा होने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस और नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्रों का कहना है कि लगातार मांग के बावजूद आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आयोग को इसी सप्ताह प्रवेशपत्र भी जारी करना है।

    17 व 18 जनवरी को परीक्षा प्रस्तावित

    Assistant Teacher LT Grade Exam आयोग की ओर से 27 अक्तूबर को जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 जनवरी को सुबह नौ से 11 बजे तक सामाजिक विज्ञान तथा दोपहर तीन से पांच बजे तक जीव विज्ञान की परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं प्रयागराज माघ मेला के सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा विषयों की परीक्षा होनी है। मौनी अमावस्या पर अपार भीड़ होती है।

    मौनी अमावस्या पर परीक्षा देना मुश्किल होगा 

    Assistant Teacher LT Grade Exam प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है। ऐसे में स्नान के दिन और स्नान से एक दिन पूर्व 17 और 18 जनवरी को परीक्षा है। माघ मेला की शुरूआत में ही पुलिस ने बैरीकेडिंग कर रखी है। ऐसे में स्नान के दिन तो चलना मुश्किल होगा। इसी क्रम में 24 जनवरी को कला और कृषि/उद्यानकर्म विषयों की परीक्षा निर्धारित है, जो वसंत पंचमी स्नान पर्व यानी 23 जनवरी के ठीक अगले दिन पड़ रही है।

    परीक्षा केंद्र अन्य जिलों में भेजा जा सकता है 

    Assistant Teacher LT Grade Exam उधर, आयोग की योजना स्नान पर्व के दिन पड़ रही परीक्षाओं को प्रयागराज में नहीं कराने की है, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा का केंद्र प्रयागराज में था, उन्हें दूसरे जिलों में भेजा जा सकता है। दूसरी ओर परीक्षा 13 दिन दूर है। इससे अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गई है।

    छात्रों की मांग- परीक्षा तिथियों में बदलाव हो 

    संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडेय ने बताया कि परीक्षा तिथियों में बदलाव की मांग को लेकर सोमवार को आयोग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो छात्र आंदोलन को और तेज करेंगे।