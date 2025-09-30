SSC Head Constable Recruitment : दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती को आनलाइन आवेदन शुरू, कुल 509 पद, अंतिम तिथि भी जान लें

SSC Head Constable Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के 509 पदों के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है जबकि शुल्क भुगतान 21 अक्टूबर तक किया जा सकता है। परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में संभावित है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Head Constable Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के कुल 509 पदों के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27 से 29 अक्टूबर तक त्रुटि सुधार का मौका आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर की रात 11 बजे तक निर्धारित की गई है। शुल्क का भुगतान 21 अक्टूबर तक आनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का विशेष अवसर दिया गया है।

