    SSC Head Constable Recruitment : दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती को आनलाइन आवेदन शुरू, कुल 509 पद, अंतिम तिथि भी जान लें

    By Mritunjay mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:03 PM (IST)

    SSC Head Constable Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के 509 पदों के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है जबकि शुल्क भुगतान 21 अक्टूबर तक किया जा सकता है। परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में संभावित है।

    SSC Head Constable Recruitment हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो गया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Head Constable Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के कुल 509 पदों के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    27 से 29 अक्टूबर तक त्रुटि सुधार का मौका

    आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर की रात 11 बजे तक निर्धारित की गई है। शुल्क का भुगतान 21 अक्टूबर तक आनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का विशेष अवसर दिया गया है।

    पहले चरण में सीबीटी 

    SSC Head Constable Recruitment कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) पदों के लिए चयन प्रक्रिया में पहले चरण के रूप में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में संभावित रूप से आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा की तिथि और अन्य विवरण आयोग जल्द जारी करेगा।

    पुरुष व महिला के लिए कितने पद

    SSC Head Constable Recruitment विज्ञापित 509 पदों में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 341 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 168 पद आरक्षित हैं। पुरुष वर्ग के 341 पदों में से 168 अनारक्षित, 34 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), 77 ओबीसी, 49 एससी और 13 एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं महिला वर्ग के 168 पदों में 82 अनारक्षित, 17 ईडब्ल्यूएस, 38 ओबीसी, 24 एससी और सात एसटी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं।