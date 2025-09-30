संगम नगरी में दिल दहलाने वाली घटना, नशेड़ी पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला, कमरा बंद करके भागा, गिरफ्तार

प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में नशेड़ी पिता ने अपने डेढ़ साल के बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंसकर मार डाला। घटना के बाद आरोपित कमरे में ताला लगाकर भाग गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इकलौते बेटे की मौत से दुखी मां ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने यह अपराध किया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूरामुफ्ती क्षेत्र में दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई। यहां एक नशेड़ी पिता ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे गुल्लू के मुंह में कपड़ा ठूंसकर कर मार डाला। हत्या के बाद वह कमरे में ताला लगाकर भाग निकला।

मासूम की मां ने पति के खिलाफ दी तहरीर मासूम की बहन वंदना ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। इकलौते बेटे की हत्या से दुखी मां किरन ने पति सनी कुमार के खिलाफ तहरीर दी। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पूरामुफ्ती पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

दुलार करने की बात कहकर मासूम गुल्लू को उठा ले गया पिता आरोप है कि इसी दौरान सनी कुमार वहां पहुंचा और यह कहते बच्चे को गोद में उठा लिया कि उसे दुलार करने ले जा रहा है। इसके बाद वह मकान के कमरे में गया और मासूम बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बच्चे की मौत होने पर वह कमरे में ताला बंद करके घर के बाहर निकला।

मुहल्ले की महिलाओं ने कहा- मैंने अपने बेटे को मार डाला मुहल्ले में कुछ महिलाओं से कहा कि उसने अपने बेटे को मार डाला है। महिलाओं ने उसकी बात को मजाक में लिया। हालांकि घर पहुंचने पर उसकी बहन वंदना को बताया। तब वंदना महिलाओं के साथ मकान के कमरे में पहुंची तो ताला बंद था। खिड़की से देखा तो बच्चा पड़ा था।