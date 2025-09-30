Language
    संगम नगरी में दिल दहलाने वाली घटना, नशेड़ी पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला, कमरा बंद करके भागा, गिरफ्तार

    By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:20 PM (IST)

    प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में नशेड़ी पिता ने अपने डेढ़ साल के बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंसकर मार डाला। घटना के बाद आरोपित कमरे में ताला लगाकर भाग गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इकलौते बेटे की मौत से दुखी मां ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने यह अपराध किया।

    प्रयागराज में बालक की हत्या के बाद पूछताछ करती पूरामुफ्ती थाने की पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूरामुफ्ती क्षेत्र में दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई। यहां एक नशेड़ी पिता ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे गुल्लू के मुंह में कपड़ा ठूंसकर कर मार डाला। हत्या के बाद वह कमरे में ताला लगाकर भाग निकला।

    मासूम की मां ने पति के खिलाफ दी तहरीर 

    मासूम की बहन वंदना ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। इकलौते बेटे की हत्या से दुखी मां किरन ने पति सनी कुमार के खिलाफ तहरीर दी। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पूरामुफ्ती पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    पूरामुफ्ती के मोहिउद्दीनपुर भरेठा गांव का मामला

    पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर भरेठा गांव निवासी सनी कुमार मजदूरी करता है। उसकी पत्नी किरन कबाड़ की दुकान पर काम करती है। परिवार में दाे बच्चियां हैं। करीब डेढ़ साल का इकलौता बेटा गुल्लू था। बताया गया है कि रविवार दोपहर गुल्लू अपनी बहनों के साथ था।

    दुलार करने की बात कहकर मासूम गुल्लू को उठा ले गया पिता

    आरोप है कि इसी दौरान सनी कुमार वहां पहुंचा और यह कहते बच्चे को गोद में उठा लिया कि उसे दुलार करने ले जा रहा है। इसके बाद वह मकान के कमरे में गया और मासूम बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बच्चे की मौत होने पर वह कमरे में ताला बंद करके घर के बाहर निकला।

    मुहल्ले की महिलाओं ने कहा- मैंने अपने बेटे को मार डाला

    मुहल्ले में कुछ महिलाओं से कहा कि उसने अपने बेटे को मार डाला है। महिलाओं ने उसकी बात को मजाक में लिया। हालांकि घर पहुंचने पर उसकी बहन वंदना को बताया। तब वंदना महिलाओं के साथ मकान के कमरे में पहुंची तो ताला बंद था। खिड़की से देखा तो बच्चा पड़ा था।

    आरोपित सनी दूसरे गांव चला गया था

    लोगों ने आनन-फानन में ताला तोड़ा और फिर बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर, सनी दूसरे गांव चला गया, जहां उससे खोजते हुए तमाम ग्रामीण पहुंच गए। मासूम बेटे की हत्या से मां किरन अवाक रह गई।

    नशे की हालत में वारदात को दिया अंजाम

    खबर पाकर थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती मनोज सिंह, सल्लापुर चौकी प्रभारी विवेक समेत अन्य पुलिस मौके पर पहुंचे। पूछताछ के बाद किरन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित नशे का आदी है। नशे की हालत में ही उसने अपने बेटे की हत्या की है।