प्रयागराज में काली स्वांग के बीच फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, फरार चाचा की तलाश में पुलिस दबिश, चलाई थी कई राउंड गोली
प्रयागराज में मुट्ठीगंज स्थित ऊंचामंडी में काली स्वांग के दौरान कई राउंड फायरिंग करने वाला आरोपित पुलिस गिरफ्त में है। उसके चाचा को भी नामजद किया गया है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उसे पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस लाइसेंसी पिस्टल बरामद करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के मुट्ठीगंज स्थित ऊंचामंडी मुहल्ले से शनिवार देर रात काली स्वांग निकाला जा रहा था। इस दौरान काली स्वांग देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कई राउंड हवाई फायरिंग करके लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया था।
काली स्वांग के बीच की गई हर्ष फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके चाचा को भी इस मामले में नामजद किया है। वह फरार है, उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल की बरामदगी में भी मुट्ठीगंज पुलिस लगी है।
मुट्ठीगंज के ऊंचामंडी मुहल्ले में शनिवार देर रात काली स्वांग निकाले जाने के बाद भीड़ के बीच एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की थी। इससे वहां मौजूद लाेगों में अफरा-तफरी मच गई थी। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।
इस मामले की मुट्ठीगंज पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ऊंचामंडी के रहने वाले आशुतोष यादव उर्फ मुकुंद ने फायरिंग किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लाइसेंसी पिस्टल बरामद नहीं कर सकी। पुलिस को यह भी पता चला कि लाइसेंसी पिस्टल का लाइसेंस गिरफ्तार आरोपित के चाचा अमन के नाम है।
पुलिस ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। पिस्टल भी बरामद नहीं हो सकी। मुट्ठीगंज थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह का कहना है कि आशंका है कि पिस्टल आरोपित अमन के पास ही है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
