प्रयागराज में काली स्वांग के बीच फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, फरार चाचा की तलाश में पुलिस दबिश, चलाई थी कई राउंड गोली

प्रयागराज में मुट्ठीगंज स्थित ऊंचामंडी में काली स्वांग के दौरान कई राउंड फायरिंग करने वाला आरोपित पुलिस गिरफ्त में है। उसके चाचा को भी नामजद किया गया है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उसे पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस लाइसेंसी पिस्टल बरामद करने का प्रयास कर रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के मुट्ठीगंज स्थित ऊंचामंडी मुहल्ले से शनिवार देर रात काली स्वांग निकाला जा रहा था। इस दौरान काली स्वांग देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कई राउंड हवाई फायरिंग करके लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काली स्वांग के बीच की गई हर्ष फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके चाचा को भी इस मामले में नामजद किया है। वह फरार है, उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल की बरामदगी में भी मुट्ठीगंज पुलिस लगी है।