प्रयागराज में काली स्वांग के बीच फायरिंग, Video वायरल हुआ तो आरोपित पुलिस गिरफ्त में, लाइसेंसी पिस्टल जब्त

प्रयागराज के मुट्ठीगंज में काली स्वांग के दौरान एक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी जिससे अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी पिस्टल जब्त की।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आस्था और परंपरा के धार्मिक पर्व पर भी कुछ लोग गिरी ही हरकत करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ शनिवार रात में शहर में निकले काली स्वांग के दौरान दिखा। जब एक युवक ने खचाखच भरी भीड़ में घुसकर पिस्टल से फायरिंग कर दी।

इन दिनों शारदीय नवरात्र में जगह-जगह काली स्वांग और दशहरा मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मुट्ठीगंज के ऊंचामंडी मुहल्ले से शनिवार देर रात काली स्वांग निकाला जा रहा था। स्वांग देखने के लिए हजारों की संख्या में वहां भीड़ भी जुटी थी।