प्रयागराज में काली स्वांग के बीच फायरिंग, Video वायरल हुआ तो आरोपित पुलिस गिरफ्त में, लाइसेंसी पिस्टल जब्त
प्रयागराज के मुट्ठीगंज में काली स्वांग के दौरान एक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी जिससे अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी पिस्टल जब्त की।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आस्था और परंपरा के धार्मिक पर्व पर भी कुछ लोग गिरी ही हरकत करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ शनिवार रात में शहर में निकले काली स्वांग के दौरान दिखा। जब एक युवक ने खचाखच भरी भीड़ में घुसकर पिस्टल से फायरिंग कर दी।
इन दिनों शारदीय नवरात्र में जगह-जगह काली स्वांग और दशहरा मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मुट्ठीगंज के ऊंचामंडी मुहल्ले से शनिवार देर रात काली स्वांग निकाला जा रहा था। स्वांग देखने के लिए हजारों की संख्या में वहां भीड़ भी जुटी थी।
इसी बीच भीड़ में शामिल एक युवक ने फायरिंग की। युवक ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल से गोली चलाई तो भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। लोग अनजाने डर से सहम गए और इधर-उधर भागने लगे। हालांकि संयोग ही था कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो काली स्वांग निकालने के दौरान अचानक एक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और फायरिंग करने लगा। उस समय बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। छत और बारजे पर भी लोग मौजूद थे। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।
इस फायरिंग का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। काली स्वांग की भीड़ में फायरिग का वीडियो प्रसारित होने के बाद मुट्ठीगंज पुलिस सक्रिय हुई और आरोपित आशुतोष यादव उर्फ मुकुंद पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी कब्जे में ले ली।
