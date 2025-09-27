Language
    SSC CGL Tier-1 Exam : 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, पहली बार लैपटाप आधारित Exam का सफल परीक्षण, कैंसिल परीक्षा कब होगी?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:25 PM (IST)

    SSC CGL Tier-1 Exam कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सीजीएल-2025 टियर-1 परीक्षा में लगभग 28 लाख आवेदकों में से 13.5 लाख ने परीक्षा दी। परीक्षा 15 दिनों में 45 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा में लैपटॉप-आधारित परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया। कदाचार के आरोप में कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं।

    SSC CGL Tier-1 Exam मुंबई के एक केंद्र पर आग लगने से प्रभावित छात्रों की परीक्षा 14 अक्टूबर को होगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC CGL Tier-1 Exam कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सीजीएल-2025 संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के टियर-1 का आयोजन पूर्ण हो गया है। मुंबई के एक केंद्र पर 26 सितंबर को एक पाली की परीक्षा के दौरान आग लगने की घटना के चलते वहां परीक्षा नहीं हुई। इन प्रभावित परीक्षार्थियों की परीक्षा 14 अक्टूबर को होगी।

    टियर-1 परीक्षा के लिए देशभर से लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, जिनमें से लगभग 13.5 लाख ने परीक्षा दी। परीक्षा 15 दिनों में 45 पालियों में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर कराई गई।

    एसएससी ने उम्मीदवारों के लिए प्रतिक्रिया पोर्टल क्रियाशील किया था, जिस पर 18,920 आवेदन मिले।

    SSC CGL Tier-1 Exam इसमें कुछ ने तकनीकी व्यवधानों की सूचना दी थी, जिसकी डिजिटल फुटप्रिंट्स से जांच की गई। उसके बाद प्रभावित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तिथि पुनर्निर्धारित कर परीक्षा का एक और अवसर दिया गया। उम्मीदवारों के परीक्षा तिथि-परिवर्तन अनुरोधों को भी समायोजित किया गया।

    एसएससी उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए संचालन और स्थल संबंधी मुद्दों की जांच करेगा और भविष्य की परीक्षाओं के लिए केंद्र चुनते समय उसे ध्यान में रखा जाएगा। इस परीक्षा में लैपटाप-आधारित परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें हज़ारों अभ्यर्थियों ने नए मोड पर परीक्षा दी।

    SSC CGL Tier-1 Exam पहचान सत्यापन को मज़बूत बनाने के लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण यह भी है कि लक्षद्वीप और लेह में भी परीक्षाएं हुईं। परीक्षाओं के दौरान कदाचार की कुछ घटनाएं भी सामने आईं।

    कुछ व्यक्तियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने फर्जी दिव्यांगजन दस्तावेज प्रस्तुत करने और लेखक प्राप्त करने के प्रविधान का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिन उम्मीदवारों पर कदाचार का संदेह है और सबूत स्पष्ट हैं, उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।