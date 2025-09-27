SSC CGL Tier-1 Exam : 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, पहली बार लैपटाप आधारित Exam का सफल परीक्षण, कैंसिल परीक्षा कब होगी?

SSC CGL Tier-1 Exam कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सीजीएल-2025 टियर-1 परीक्षा में लगभग 28 लाख आवेदकों में से 13.5 लाख ने परीक्षा दी। परीक्षा 15 दिनों में 45 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा में लैपटॉप-आधारित परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया। कदाचार के आरोप में कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC CGL Tier-1 Exam कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सीजीएल-2025 संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के टियर-1 का आयोजन पूर्ण हो गया है। मुंबई के एक केंद्र पर 26 सितंबर को एक पाली की परीक्षा के दौरान आग लगने की घटना के चलते वहां परीक्षा नहीं हुई। इन प्रभावित परीक्षार्थियों की परीक्षा 14 अक्टूबर को होगी।

एसएससी उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए संचालन और स्थल संबंधी मुद्दों की जांच करेगा और भविष्य की परीक्षाओं के लिए केंद्र चुनते समय उसे ध्यान में रखा जाएगा। इस परीक्षा में लैपटाप-आधारित परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें हज़ारों अभ्यर्थियों ने नए मोड पर परीक्षा दी।