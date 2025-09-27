प्रयागराज में राजस्व निरीक्षक 10 हजार घूस लेते गिरफ्तार, आपसे भी कोई रिश्वत मांगे तो इस हेल्पलाइन नंबर पर करें काल

प्रयागराज में विजिलेंस टीम ने प्रतापगढ़ में विश्वनाथ गंज के राजस्व विभाग के निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। निरीक्षक ने वरासत में नाम दर्ज कराने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की थी। आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस ने रिश्वत मांगने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विजिलेंस की कार्रवाई ने एक बार फिर राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज सर्किल के राजस्व निरीक्षक मो. अयूब को प्रयागराज की टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग के कर्मचारियों में खलबली मची रही है।

कल गोरखपुर में एंटी करप्शन कोर्ट में किया जाएगा पेश मो. अयूब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा लिखा गया है। रविवार को आरोपित को गोरखपुर स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। जल्द ही मो. अयूब को निलंबित किए जाने की बात कही गई है।

नाटकीय ढंग से विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार शनिवार को निरीक्षक अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व विजिलेंट टीम मानधाता थाने के बगल में स्थित हीरालाल की चाय की दुकान पहुंची। इसके बाद राजस्व निरीक्षक मो. अयूब को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ दबोच लिया। इसका पता चलते ही राजस्व कर्मियों में खलबली मच गई। घूसखोर राजस्व निरीक्षक को प्रयागराज लाकर भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम किया गया।