SGST का प्रयागराज के करोड़पति योग गुरु पर शिकंजा, 10 लाख टैक्स वसूला, कई राज्यों व विदेश में आनलाइन योग कक्षा से जुड़ते हैं लोग

प्रयागराज में एसजीएसटी अधिकारियों ने आनलाइन योग गुरु से लगभग 10 लाख रुपये का टैक्स वसूला है। जांच में पता चला कि योग गुरु का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है और वे केवल महाराष्ट्र सरकार को जीएसटी देते थे। उत्तर प्रदेश में भी आनलाइन योग सीखने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए उन्हें यहां भी जीएसटी जमा करने का नोटिस भेजा गया जिसके बाद उन्होंने टैक्स जमा किया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यहां के रहने वाले एक योग गुरु को कर नहीं चुकाना महंगा पड़ गया। उनकी आनलाइन योग कक्षाओं से करोड़ों का टर्नओवर होने की बात कही गई है। उन पर स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने 10 लाख रुपये का टैक्स वसूला है।

सीजीएसटी के अधिकारियों को ऐसे पता चला आनलाइन योग क्लास चलाने वाले योग गुरु से एसजीएसटी के अधिकारियों ने करीब 10 लाख रुपये टैक्स वसूली की। अधिकारियों को इसका पता तब चला, जब उन्होंने आनलाइन योग गुरु के सभी दस्तावेजों को खंगाला। यह भी पता चला कि कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। देश के अधिकांश राज्यों के साथ ही विदेश में भी आनलाइन लोग योग की कक्षा से जुड़ते हैं।