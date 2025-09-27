प्रयागराज में भी 'आई लव मोहम्मद' के लगे पोस्टर, सराय इनायत पुलिस ने हटवाया, चार युवकों को हिरासत में लिया
प्रयागराज में सराय इनायत के जैतपुर गांव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को जब्त किया और चार युवकों को हिरासत में लिया। त्योहार के समय सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एसीपी थरवई ने गांव में रूट मार्च किया और मस्जिद से दो लाउडस्पीकर हटवाए।
संसू, हनुमानगंज (प्रयागराज)। आई लव मोहम्मद के पोस्टर प्रयागराज में भी लगाए गए थे। सरायइनायत थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में शुक्रवार रात पोस्टर लगे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को निकलवाया और उसे जब्त कर लिया। साथ ही चार लोगों को हिरासत में लेकर त्योहार के समय सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जिले भर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके बावजूद शुक्रवार रात गांव की गलियों से लेकर मस्जिद तक, बिजली के पोल और दीवारों पर आई लव मोहम्मद के 20 से 25 पोस्टर लगाए गए थे।
इसकी सूचना मिलने पर सराय इनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता फोर्स के साथ पहुंचे और सभी लगाए गए पोस्टरों को रातों-रात हटवाकर जब्त कर लिया। साथ ही पोस्टर लगाने वाले चार युवकों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है।
शनिवार दोपहर एसीपी थरवई चंद्रपाल सिंह व थानाध्यक्ष संजय गुप्ता ने पीएससी पुलिस बल के साथ गांव में रुट मार्च किया। साथ ही जैतपुर गांव की मस्जिद में लगे चार लाउडस्पीकरों में दो को खुलवा लिया। अब दो हार्न ही बजेंगे। इस दौरान लोगों से सौहार्दपूर्ण त्योहार को मनाने की अपील की।
शारदीय नवरात्र के पर्व पर सौहार्द बिगाड़ने वाले अराजकतत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की एसीपी थरवई ने हिदायत दी है। इसके अतिरिक्त पांच दिन पूर्व फतूहां गांव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने की सूचना पुलिस को मिली थी। उसे भी हटवाया गया था।
