प्रयागराज में भी 'आई लव मोहम्मद' के लगे पोस्टर, सराय इनायत पुलिस ने हटवाया, चार युवकों को हिरासत में लिया

प्रयागराज में सराय इनायत के जैतपुर गांव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को जब्त किया और चार युवकों को हिरासत में लिया। त्योहार के समय सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एसीपी थरवई ने गांव में रूट मार्च किया और मस्जिद से दो लाउडस्पीकर हटवाए।

संसू, हनुमानगंज (प्रयागराज)। आई लव मोहम्मद के पोस्टर प्रयागराज में भी लगाए गए थे। सरायइनायत थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में शुक्रवार रात पोस्टर लगे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को निकलवाया और उसे जब्त कर लिया। साथ ही चार लोगों को हिरासत में लेकर त्योहार के समय सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जिले भर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके बावजूद शुक्रवार रात गांव की गलियों से लेकर मस्जिद तक, बिजली के पोल और दीवारों पर आई लव मोहम्मद के 20 से 25 पोस्टर लगाए गए थे।