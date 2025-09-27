विधायक राजू पाल हत्याकांड का गवाह बताने वाले की कार पर बम से हमला, प्रयागराज पुलिस ने नकारा, तेल चोरी में जा चुका है जेल

प्रयागराज में इंडियन आयल के टैंकरों से तेल चोरी के मामले में जेल जा चुके गुड्डू पाल की कार पर बम फेंका गया। हालांकि वह बाल-बाल बच गया। वह खुद को राजू पाल हत्याकांड का गवाह बताता है। पुलिस जांच में पता चला कि उसने सुरक्षा पाने के लिए खुद ही बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में शुक्रवार रात अज्ञात लोगों ने एक युवक की कार पर बम फोड़ा। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई हालांकि युवक बाल-बाल बच गया। युवक ने खुद को विधायक राजू पाल हत्याकांड का गवाह बताया। पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि तेल चोरी में वह जेल जा चुका है।

तेल टैंकरों से तेल चोरी के मुकदमे में जा चुका है जेल बताया जाता है कि झलवा स्थित इंडियन आयल के टैंकरों से तेल चोरी के मुकदमे में जेल जा चुके अभियुक्त गुड्डू पाल की कार पर शुक्रवार रात कुछ लोगों ने बम फोड़ दिया। घटना में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और गुड्डू बाल बाल बच गया। गुड्डू खुद को विधायक राजू पाल हत्याकांड का गवाह बताता है लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस अधिकारी अभी नहीं कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा- खुद ही बमबाजी की घटना को दिया अंजाम उधर, पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि गुड्डू ने खुद से बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था, ताकि उसे सुरक्षा मिल सके। हालांकि पीड़ित गुड्डू पाल का कहना है कि उसकी कार पर अज्ञात लोगों ने बम चलाया है। वह घटना की वजह नहीं बता पा रहा है।