भाजपा नेत्री के घायल पति की मौत पर हंगामा, सड़क पर शव रख जताया आक्रोश, चार आरोपितों पर केस दर्ज, जमीनी रंजिश में हमला

संसू, जागरण, उतरांव (प्रयागराज)। यमुनापार के उतरांव इलाका स्थित मंडौर गांव में शनिवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। भाजपा बहादुरपुर मंडल की महामंत्री संजू विश्वकर्मा के 36 वर्षीय पति पवन कुमार विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया तो स्वजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए रास्ताजाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर आक्रोश शांत हुआ।

बताया जाता है कि 24 सितंबर की रात गांव के हनुमान मंदिर के पास सड़क पर पवन घायल अवस्था में मिले थे। स्वजन उन्हें पहले शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले गए थे। वहां 26 सितंबर की दोपहर में उनका निधन हो गया।

सूचना पाकर मौके पर एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह, उतरांव एसओ प्रीतम कुमार तिवारी के साथ ही उतरांव, सरायममरेज तथा हंडिया थाने की पुलिस के साथ पहुंचे। परिवार के सदस्यों को एसीपी ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया।