    भाजपा नेत्री के घायल पति की मौत पर हंगामा, सड़क पर शव रख जताया आक्रोश, चार आरोपितों पर केस दर्ज, जमीनी रंजिश में हमला

    By Brijesh Srivastava Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:20 PM (IST)

    प्रयागराज के गंगापार में उतरांव स्थित मंडौर गांव में भाजपा बहादुरपुर मंडल की महामंत्री संजू विश्वकर्मा के पति पवन कुमार विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया तब जाकर मामला शांत हुआ।है।

    प्रयागराज:के उतरांव में भाजपा नेता के घायल पति की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। जागरण

    संसू, जागरण, उतरांव (प्रयागराज)। यमुनापार के उतरांव इलाका स्थित मंडौर गांव में शनिवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। भाजपा बहादुरपुर मंडल की महामंत्री संजू विश्वकर्मा के 36 वर्षीय पति पवन कुमार विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया तो स्वजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए रास्ताजाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर आक्रोश शांत हुआ। 

    बताया जाता है कि 24 सितंबर की रात गांव के हनुमान मंदिर के पास सड़क पर पवन घायल अवस्था में मिले थे। स्वजन उन्हें पहले शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले गए थे। वहां 26 सितंबर की दोपहर में उनका निधन हो गया।

    पोस्टमार्टम के बाद पवन का शव घर लाया गया तो स्वजन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर स्वजन अंतिम संस्कार भी करने से मना कर दिया। बालीपुर-जगतपुर संपर्क मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास सड़क पर पवन कुमार विश्वकर्मा का शव रखकर स्वजन तथा ग्रामीण सड़क जाम कर दिया।

    सूचना पाकर मौके पर एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह, उतरांव एसओ प्रीतम कुमार तिवारी के साथ ही उतरांव, सरायममरेज तथा हंडिया थाने की पुलिस के साथ पहुंचे। परिवार के सदस्यों को एसीपी ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। 

    पवन कुमार विश्वकर्मा के पिता राजाराम विश्वकर्मा ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर को पवन सड़क स्थित पुराने घर पर दूध लेने गए थे। आरोप लगाया कि इसी दौरान जमीन विवाद के चलते पड़ोसियों ने पवन पर जानलेवा हमला किया था। इससे उनकी मौत हुई। 

    राजाराम विश्वकर्मा की तहरीर के अनुसार हत्यारोपितों में मो. इरफान निवासी मंदौर उतरांव, मो. निशान उर्फ लकी भाई पुत्र सईद अहमद, मो. इरफान उर्फ बल्लू पुत्र हारुन निवासी मंदौर, खलीकुन निशा पत्नी मो. हारुन हैं। पुलिस इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है।