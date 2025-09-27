कुंडा विधायक रघुराज प्रताप की पत्नी भानवी के खिलाफ परिवाद दाखिल, प्रतापगढ़ CJM न्यायालय में किसने और क्यों याचिका की?

प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद भानवी कुमारी द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल पर अमर्यादित बयानबाजी के विरोध में दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर तय की है।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद हर दिन नया मोड़ ले रहा है। अब भारवी के खिलाफ प्रतापगढ़ के सीजेएम न्यायालय में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें