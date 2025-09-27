कुंडा विधायक रघुराज प्रताप की पत्नी भानवी के खिलाफ परिवाद दाखिल, प्रतापगढ़ CJM न्यायालय में किसने और क्यों याचिका की?
प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद भानवी कुमारी द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल पर अमर्यादित बयानबाजी के विरोध में दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर तय की है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद हर दिन नया मोड़ ले रहा है। अब भारवी के खिलाफ प्रतापगढ़ के सीजेएम न्यायालय में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है।
एमएलसी अक्षय प्रताप पर अर्मादित बयानबाजी का मामला
जनसत्ता दल पार्टी के वरिष्ठ नेता व एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल पर भानवी कुमारी द्वारा अमर्यादित बयानबाजी के विरोध में सीजेएम न्यायालय प्रतापगढ़ में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है। न्यायालय ने 8 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
पूर्व प्रमुख की पत्नी ने दाखिल की याचिका
कुंडा के बछरौली निवासी पूर्व प्रमुख और रघुराज प्रताप सिंह के समर्थक बबलू सिंह की पत्नी अरुणा सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि 18 सितंबर 2025 को भानवी कुमारी ने उनके वरिष्ठ नेता व कई बार के एमएलसी अक्षय प्रताप के बारे में अमर्यादित व तथ्यहीन बातें पोस्ट कर छवि बिगाड़ने का प्रयास किया। इससे जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं और रघुराज प्रताप सिंह के समर्थकों को धक्का लगा है।
सीजेएम ने याचिका स्वीकार की, 8 अक्टूबर को होगा बयान
परिवाद दर्ज कराने वाली अरुणा के अधिवक्ता राज कुमार सिंह के मुताबिक सीजेएम ने अरुणा सिंह की याचिका स्वीकार कर बयान के लिए 8 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।
