Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ में डांट से नाराज छात्र ने परिवार संग शिक्षक के घर पर किया हमला!, आधा दर्जन स्वजन घायल

    By Munna Mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:47 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के कुंडा में शिक्षक ने किसी गलती पर छात्र को डांट दिया। इस पर छात्र ने परिवार के साथ शिक्षक के घर पर हमला कर दिया। शिक्षक और उनके माता-पिता को मारपीट कर घायल कर दिया। बताते हैं कि बारिश के कारण विद्यालय बंद होने के बाद एक छात्र शिक्षकों से फीस को लेकर झगड़ा करने लगा था।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रतापगढ़ के कुंडा में छात्र और उसके परिवार के लोगों की पिटाई से घायल शिक्षक का परिवार। जागरण

    संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। ये हैं आज के विद्यार्थी और उनके अभिभावक। शिक्षक ने किसी बात पर डांट दिया तो इसे अपनी तौहीनी समझ लेते हैं। धन्य हैं इनके अभिभावक भी, जो बिना सोचे-समझे अपने बच्चे की गलती नहीं देखते और उसके साथ शिक्षक के घर पर चढ़कर हमला कर देते हैं और मारपीट कर घायल करने से भी नहीं चूकते। जी हां, ऐसा ही मामला प्रतापगढ़ के कुंडा में सामने आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्र को डांटना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। डांट से नाराज छात्र ने अपने परिवार संग मिलकर शिक्षक के घर पर हमला कर दिया। घर पर मिले शिक्षक और उनके माता-पिता समेत परिवार के लोगों को जमकर मारापीटा। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीचबचाव कर शिक्षक के परिवार की जान बचाई। घायल शिक्षक को उपचार के लिए संग्रामगढ़ सीएचसी ले जाया गया।

    यह भी पढ़ें- Pratapgarh Court News : हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, बहन की ससुराल में हुआ था जानलेवा हमला

    संग्रामगढ़ के काजीपुर कसेमर गांव का मामला

    संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काजीपुर कुसेमर गांव निवासी 30 वर्षीय देवेंद्र पटेल पुत्र सज्जन लाल पटेल गांव स्थित युमराई रामप्रसाद जूनियर हाई स्कूल मुराइन की बाग में प्राइवेट शिक्षक हैं। शनिवार को बूंदाबांदी के बाद विद्यालय बंद करने का आदेश प्रधानाचार्य ने दिया था।

    फीस को लेकर शिक्षकों से छात्र ने की गाली-गलौज

    इसी बीच काजीपुर कुसेमर गांव का इंटरमीडिएट का एक छात्र विद्यालय पहुंच। उसे शिक्षकों ने बताया कि बारिश के कारण आज विद्यालय बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इसे लेकर वह शिक्षकों के साथ गाली-गलौज करने लगा। इस पर शिक्षकों से कड़ी फटकार लगाते हुए उससे कहा कि अपनी फीस जमा कर दो, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठ सकोगे।

    यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में ब्लाक सेक्रेटरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में मिली लाश, आसपुर देवसरा में थी तैनाती, क्या है रहस्य?

    शिक्षक व उनके परिवार के सदस्यों को किया घायल

    इस बात से नाराज होकर  छात्र अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद छात्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ लाठी-डंडा लेकर गांव के शिक्षक देवेंद्र पटेल के घर पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान  शिक्षक के पिता सज्जन लाल, मां पिंकी देवी, भाई धर्मेंद्र पटेल, भाभी कुसुम पटेल समेत स्वजन से जमकर मारपीट की। 

    घर में घुसकर की गई तोड़फोड़

    आरोप है कि हमलावरों ने शिक्षक के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। शोर सुनकर जब आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर छात्र अपने परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। घायल शिक्षक के स्वजन को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए संग्रायगढ़ सीएचसी ले जाया गया।