प्रतापगढ़ में डांट से नाराज छात्र ने परिवार संग शिक्षक के घर पर किया हमला!, आधा दर्जन स्वजन घायल

प्रतापगढ़ के कुंडा में शिक्षक ने किसी गलती पर छात्र को डांट दिया। इस पर छात्र ने परिवार के साथ शिक्षक के घर पर हमला कर दिया। शिक्षक और उनके माता-पिता को मारपीट कर घायल कर दिया। बताते हैं कि बारिश के कारण विद्यालय बंद होने के बाद एक छात्र शिक्षकों से फीस को लेकर झगड़ा करने लगा था।

संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। ये हैं आज के विद्यार्थी और उनके अभिभावक। शिक्षक ने किसी बात पर डांट दिया तो इसे अपनी तौहीनी समझ लेते हैं। धन्य हैं इनके अभिभावक भी, जो बिना सोचे-समझे अपने बच्चे की गलती नहीं देखते और उसके साथ शिक्षक के घर पर चढ़कर हमला कर देते हैं और मारपीट कर घायल करने से भी नहीं चूकते। जी हां, ऐसा ही मामला प्रतापगढ़ के कुंडा में सामने आया है।

छात्र को डांटना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। डांट से नाराज छात्र ने अपने परिवार संग मिलकर शिक्षक के घर पर हमला कर दिया। घर पर मिले शिक्षक और उनके माता-पिता समेत परिवार के लोगों को जमकर मारापीटा। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीचबचाव कर शिक्षक के परिवार की जान बचाई। घायल शिक्षक को उपचार के लिए संग्रामगढ़ सीएचसी ले जाया गया।

फीस को लेकर शिक्षकों से छात्र ने की गाली-गलौज इसी बीच काजीपुर कुसेमर गांव का इंटरमीडिएट का एक छात्र विद्यालय पहुंच। उसे शिक्षकों ने बताया कि बारिश के कारण आज विद्यालय बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इसे लेकर वह शिक्षकों के साथ गाली-गलौज करने लगा। इस पर शिक्षकों से कड़ी फटकार लगाते हुए उससे कहा कि अपनी फीस जमा कर दो, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठ सकोगे।