प्रतापगढ़ में ब्लाक सेक्रेटरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में मिली लाश, आसपुर देवसरा में थी तैनाती, क्या है रहस्य?
प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा ब्लाक में तैनात सेक्रेटरी त्रिलोक सिंह अपने कमरे में अचेत पाए गए जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस उनके परिवार के आने का इंतजार कर रही है। त्रिलोक सिंह जो उत्तराखंड के रहने वाले थे लगभग तीन साल से इस पद पर थे और कुछ समय पहले लापरवाही के कारण निलंबित भी हुए थे।
संसू, जागरण, पट्टी/ अमरगढ़ (प्रतापगढ़)। आसपुर देवसरा ब्लाक में तैनात सेक्रेटरी को अचेत अवस्था में ढकवा स्थित उनके कमरे में पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस सीएचसी अमरगढ़ ले गई, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेक्रेटरी मौत कैसे हुई यह अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस लखनऊ से सेक्रेटरी के परिवार के लोगों के आने का इंतजार कर रही है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के तोमेक गांव निवासी त्रिलोक सिंह आसपुर देवसरा ब्लाक में सेक्रेटरी के रूप में तैनात थे। ब्लाक में इनकी तैनाती लगभग तीन वर्ष पूर्व हुई थी। यह ढकवा बाजार में किराए का कमरा लेकर रहते थे। इनके पास देवसरा ब्लाक के 11 गांवों जिसमें बैजलपुर, भीखमपुर, कोपा, बिंद, चिलावा, पर्वतपुर सुलेमान, भुसहर, उमरपुर, बनपुरवा, परहत व गौरामाफी था। लगभग पांच माह पूर्व विभाग द्वारा कार्य में लापरवाही पाए जाने पर इन्हें निलंबित कर दिया गया था।
गुरुवार की शाम यह ढकवा स्थित कमरे में सोने चले गए। शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकले। इनका फोन काफी देर तक बज रहा था। बगल में जलेबी बनाने वाली महिला गई तो देखा इनका कमरा खुला हुआ है, और यह बेड पर औंधे लेटे हुए हैं। दूर से आवाज देकर वह वापस चली गई।
दोपहर लगभग 12 बजे तक जब वह नहीं उठे और इनका फोन भी बजना बंद नहीं हुआ तो महिला दूसरी बार गई। देखी वह वैसे ही लेटे थे महिला ने तुरंत नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा अशोक त्यागी को सूचना दी अशोक त्यागी ने यह सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो सेक्रेटरी त्रिलोक सिंह अचेत अवस्था में बेड पर लेटे हुए थे। तुरंत पुलिस इन्हें लेकर सीएचसी अमरगढ़ पहुंची। जहां पर डाक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पुलिस द्वारा मृतक सेक्रेटरी के परिवार वालों को दी गई तो परिवार के लोग जो लखनऊ में रहते हैं। वहां से चल दिए। सेक्रेटरी की पत्नी सीमा अपने तीन बच्चे बड़ा बेटा आदर्श बेटी अदिति व सबसे छोटा बेटा आदित्य के साथ शाम लगभग 6:30 बजे तक पहुंचीं। पिता के शव को देखकर तीनों बच्चे व पत्नी बिलख-बिलखने लगे।
पुलिस ने शव का पंचनामा कर कब्जे में लिया। सीओ मनोज कुमार सिंह रघुवंशी ने बताया कि मृतक सेक्रेटरी के घरवाले आ गए हैं। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता लगेगा।
