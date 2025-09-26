मासूम बेटे की मौत पर आचार्य देवव्रत और अनुयायी सदमे में, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप भी सांत्वना देने पहुंचे घर
प्रतापगढ़ के कथावाचक आचार्य देवव्रत महाराज के दो वर्षीय बेटे विनायक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुखार होने पर स्वजन उसे प्रयागराज ले जा रहे थे तभी मलाक हरकर चौराहे पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विधायक रघुराज प्रताप सिंह समेत कई लोग शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचे।
संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। दर्दनाक सड़क हादसे में प्रतिष्ठित कथावाचक आचार्य देवव्रत महाराज के मासूम बेटे की मौत पर परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। उनके अनुयायी समेत जनप्रतिनिधियों ने भी दुख व्यक्त किया। उनके घर बटौवा हथिगवां पर सांत्वना देने वालों की भीड़ जुटी रही।
हादसे के समय आचार्य देवव्रत प्रयागराज में भागवत में थे
भागवत कथा कार्यक्रम में आचार्य देवव्रत प्रयागराज के होलागढ़ में थे। इसी बीच गुरुवार रात उनके दो वर्षीय बेटे विनायक शुक्ल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बुखार व सांस लेने में दिक्कत देख आचार्य के छोटे भाई 33 वर्षीय शिवम शुक्ल अपनी पत्नी जान्हवी, भाभी दीक्षा को साथ लेकर चालक विमलेश मिश्रा व सहयोगी संतोष तिवारी को अपनी स्कार्पियो वाहन से पहले सीएचसी कुंडा पहुंचे।
स्कार्पियो वाहन की स्टेयरिंग जाम होने से हुआ हादसा
सीएचसी कुंडा में चिकित्सकों ने बच्चे की हालत गंभीर बताते हुए प्रयागराज के अस्पताल ले जाने की सलाह दी। रात करीब 10 बजे शिवम समेत सभी लोग प्रयागराज के लिए निकले। मलाक हरकर चौराहे के पास उनकी स्कार्पियो की स्टेयरिंंग अचानक जाम हो गई। इस वजह से गाड़ी चौराहे पर बने गोल चक्कर से टकरा गई।
दुर्घटना में कई लोग हुए घायल
गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दो वर्षीय विनायक की मौत हो गई, शिवम के सिर पर गहरी चोट आई और अन्य लोग भी चोटिल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
आचार्य देवव्रत के पिता संतोष महाराज भी कथावाचक हैं
आचार्य देवव्रत और उनके पिता आचार्य संतोष महाराज दोनों कथावाचक हैं। उनके परिवार पर यह हादसा गहरा सदमा बनकर टूटा है। पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। घटना की जानकारी होने पर रात से ही लोगों का आना-जाना शुरू हो गया।
इन लोगों ने जताया दुख
शुक्रवार सुबह जनसत्तादल लोकतांत्रित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया भी घर पहुंचे। उन्होंने आचार्य संतोष जी महाराज व देवव्रत महाराज के साथ बैठकर गहरा दुख जताया। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, बाबागंज विधायक विनोद सरेाज, राष्ट्रीय महासचिव डा. केएन ओझा, जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह, प्रमुख पति संतोष सिंह, बऊवा तिवारी, पप्पू सिंह समेत लोगों ने दुख जताया है।
अकेली पड़ गई बहन, नहीं रुक रहे आंसू
देवव्रत महाराज के दो बच्चों में बेटी आठ वर्षीय रिद्धी बड़ी है। उसके भाई विनायक की मौत हो जाने से बहन अकेली पड़ गई है। विनायक बहन के साथ ही परिवार में सबका दुलारा था। लोगों को क्या पता था कि यह साथ कुछ दिन का ही है। आखिर रिद्धी अब किसको राखी बांधेगी यह सोचकर वह फफक-फफककर रो रही है।
प्रमोद व मोना ने भी जताया शोक
राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी एवं प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सड़क दुर्घटना में कथा व्यास आचार्य देवव्रत के मासूम पुत्र के असमय निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। श्रीराम चरित मानस राष्ट्रीय ग्रंथ संरक्षा अभियान समिति के संयोजक ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने भी निधन को पीड़ाजनक बताया।
