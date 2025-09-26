Prayagraj News : चलती बस में पीछे से घुसा अनियंत्रित आटो वाहन, चालक समेत चार यात्री घायल, झूंसी में हादसा

प्रयागराज शहर के अलोपीबाग से सहसों जा रहा एक आटो वाहन झूंसी में अनियंत्रित होकर बस से टकरा गया। हादसे में आटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही इसमें बैठी तीन सवारियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल भेजा।

संसू, झूंसी (प्रयागराज)। झूंसी में शुक्रवार दाेपहर हुए सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए। ये सभी आटो वाहन पर सवार थे। इनमें वाहन चालक भी शामिल है। यह हादसा आटो वाहन के अनियंत्रित होकर बस से टकराने से हुआ। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

