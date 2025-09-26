Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NH पर कौशांबी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार पलटने से 7 लोग घायल, दिल्ली से अस्थि लेकर जा रहे थे प्रयागराज

    By raj k. srivastava Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:44 PM (IST)

    दिल्ली से अस्थि लेकर प्रयागराज जा रही एक कार नेशनल हाईवे पर कौशांबी में सैनी कोतवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में मृत व्यक्ति की पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौशांबी में अस्थि कलश लेकर जा रही दुर्घटनाग्रस्त कार। जागरण

    संसू, जागरण, अझुवा (कौशांबी)। दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को हादसा हुआ। सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ के समीप दिल्ली से अस्थि कलश लेकर प्रयागराज के संगम में विसर्जित करने जा रहे कार सवार हादसे के शिकार हो गए। कछुआ के समीप अचानक अनियंत्रित होकर कार के पलटने से हादसा हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा 

    इस हादसे में कार सवार सात लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर वाहन में फंसे घायलों को निकालने का प्रयास करने लगे। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया।

    यह भी पढ़ें- Panchayat Chunav : इंटरनेट मीडिया पर चढ़ा चुनावी रंग, आनलाइन मांग रहे समर्थन, प्रयागराज में कितने पदों पर होना है चुनाव?

    सैनी में अनियंत्रित होकर पलट गई कार

    बताया जाता है कि दिल्ली के रहने वाले शिव प्रसाद कैंसर रोग से ग्रसित थे। उनकी बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके परिवार के लोग अस्थियां विसर्जित करने के लिए कार से प्रयागराज जा रहे थे। सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ गांव के समीप अचानक कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई।

    यह भी पढ़ें- कथावाचक देवव्रत जी महाराज के 5 वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में मौत, चाचा घायल, इलाज को ले जाते समय प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर हादसा

    ये लोग हैं घायल

    इस दौरान हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सैनी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में मृतक शिव प्रसाद की पत्नी रेनू देवी, उनका पुत्र करन कुमार, मरीमता कुमारी पुत्री बबलू कुमार, हर्षराज पुत्र मंटू कुमार, यशराज पुत्र मंटू कुमार, अमरीना पत्नी मंटू कुमार के अलावा कार चालक मंटू कुमार पुत्र श्रीकांत हैं।