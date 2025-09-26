NH पर कौशांबी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार पलटने से 7 लोग घायल, दिल्ली से अस्थि लेकर जा रहे थे प्रयागराज

दिल्ली से अस्थि लेकर प्रयागराज जा रही एक कार नेशनल हाईवे पर कौशांबी में सैनी कोतवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में मृत व्यक्ति की पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं।

संसू, जागरण, अझुवा (कौशांबी)। दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को हादसा हुआ। सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ के समीप दिल्ली से अस्थि कलश लेकर प्रयागराज के संगम में विसर्जित करने जा रहे कार सवार हादसे के शिकार हो गए। कछुआ के समीप अचानक अनियंत्रित होकर कार के पलटने से हादसा हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें