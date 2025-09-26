NH पर कौशांबी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार पलटने से 7 लोग घायल, दिल्ली से अस्थि लेकर जा रहे थे प्रयागराज
दिल्ली से अस्थि लेकर प्रयागराज जा रही एक कार नेशनल हाईवे पर कौशांबी में सैनी कोतवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में मृत व्यक्ति की पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं।
संसू, जागरण, अझुवा (कौशांबी)। दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को हादसा हुआ। सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ के समीप दिल्ली से अस्थि कलश लेकर प्रयागराज के संगम में विसर्जित करने जा रहे कार सवार हादसे के शिकार हो गए। कछुआ के समीप अचानक अनियंत्रित होकर कार के पलटने से हादसा हुआ।
पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा
इस हादसे में कार सवार सात लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर वाहन में फंसे घायलों को निकालने का प्रयास करने लगे। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया।
सैनी में अनियंत्रित होकर पलट गई कार
बताया जाता है कि दिल्ली के रहने वाले शिव प्रसाद कैंसर रोग से ग्रसित थे। उनकी बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके परिवार के लोग अस्थियां विसर्जित करने के लिए कार से प्रयागराज जा रहे थे। सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ गांव के समीप अचानक कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई।
ये लोग हैं घायल
इस दौरान हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सैनी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में मृतक शिव प्रसाद की पत्नी रेनू देवी, उनका पुत्र करन कुमार, मरीमता कुमारी पुत्री बबलू कुमार, हर्षराज पुत्र मंटू कुमार, यशराज पुत्र मंटू कुमार, अमरीना पत्नी मंटू कुमार के अलावा कार चालक मंटू कुमार पुत्र श्रीकांत हैं।
