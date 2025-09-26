Panchayat Chunav : इंटरनेट मीडिया पर चढ़ा चुनावी रंग, आनलाइन मांग रहे समर्थन, प्रयागराज में कितने पदों पर होना है चुनाव?
प्रयागराज में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। फेसबुक और वाट्सएप पर भावी उम्मीदवार आनलाइन समर्थन मांग रहे हैं। युवा AI और विभिन्न एप का उपयोग कर बैनर-पोस्टर बना रहे हैं जिससे प्रिंटिंग का खर्च बच रहा है। ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रचार हो रहा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अभी न पंचायत चुनाव की तारीखें घाेषित हुईं हैं और न ही सीटों के आरक्षण का कोई अता-पता है। गांवों में भी इसका बहुत अधिक असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर चुनावी रंग चटख होने लगा है। फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य इंटरनेट साइटों पर लोग अपनी दावेदारी प्रदर्शित कर रहे हैं। आनलाइन वोट और समर्थन मांगा जा रहा है।
एआइ और विभिन्न एप बने सहयोगी
पंचायत चुनाव को लेकर इंटरनेट मीडिया के सहारे ताल ठोकी जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा युवा आगे आ रहे हैं। एआइ और तरह-तरह के आए एप ने इनका काम और भी आसान कर दिया है। इन्हीं एप के सहारे बैनर-पोस्टर बनाकर व्हाट्स ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर वायरल किए जा रहे हैं।
घर बैठे मोबाइल पर बैरन-पोस्टर बनाकर मांग रहे समर्थन
न प्रिंटिंग प्रेस की दौड़ लगानी पड़ रही है और न ही बैनर-पोस्टर बनवाने में जेब ढीली हो रही है। घर बैठे-बैठे खुद ही मोबाइल पर अपने नाम का बैनर-पोस्टर बनाकर समर्थन मांग रहे हैं। फालोअर्स भी इनमें खूब कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल, इंटरनेट मीडिया पर सबसे अधिक प्रचार-प्रचार ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए हो रहा है।
कितने पदों पर होना है चुनाव
ग्राम प्रधान - 1,540
ग्राम पंचायत सदस्य - 19,820
जिला पंचायत सदस्य - 84
क्षेत्र पंचायत सदस्य 2,086
मजबूत दावेदार स्थितियों पर रख रहे नजर
इंटरनेट मीडिया पर कितना भी प्रचार-प्रसार हो रहा है, लेकिन मजबूत दावेदारों ने अभी खामोशी साध रखी है। इनमें कुछ गांव के विकास में खामियां तलाश कर मौजूदा प्रधान को घेर रहे हैं। घोटालों का आरोप लगाकर किसी न किसी तरह जांच व कार्रवाई के लिए विकास भवन के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कुछ अभी सीट के आरक्षण की राह देख रहे हैं।
