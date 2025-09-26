Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Panchayat Chunav : इंटरनेट मीडिया पर चढ़ा चुनावी रंग, आनलाइन मांग रहे समर्थन, प्रयागराज में कितने पदों पर होना है चुनाव?

    By Surya Prakash Tiwari Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    प्रयागराज में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। फेसबुक और वाट्सएप पर भावी उम्मीदवार आनलाइन समर्थन मांग रहे हैं। युवा AI और विभिन्न एप का उपयोग कर बैनर-पोस्टर बना रहे हैं जिससे प्रिंटिंग का खर्च बच रहा है। ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रचार हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रयागराज में पंचायत चुनाव को लेकर आनलाइन प्रचार गरमा गया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अभी न पंचायत चुनाव की तारीखें घाेषित हुईं हैं और न ही सीटों के आरक्षण का कोई अता-पता है। गांवों में भी इसका बहुत अधिक असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर चुनावी रंग चटख होने लगा है। फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य इंटरनेट साइटों पर लोग अपनी दावेदारी प्रदर्शित कर रहे हैं। आनलाइन वोट और समर्थन मांगा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआइ और विभिन्न एप बने सहयोगी

    पंचायत चुनाव को लेकर इंटरनेट मीडिया के सहारे ताल ठोकी जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा युवा आगे आ रहे हैं। एआइ और तरह-तरह के आए एप ने इनका काम और भी आसान कर दिया है। इन्हीं एप के सहारे बैनर-पोस्टर बनाकर व्हाट्स ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर वायरल किए जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- UPPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के स्थगन संबंधी आदेश पर रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का निर्णय

    घर बैठे मोबाइल पर बैरन-पोस्टर बनाकर मांग रहे समर्थन 

    न प्रिंटिंग प्रेस की दौड़ लगानी पड़ रही है और न ही बैनर-पोस्टर बनवाने में जेब ढीली हो रही है। घर बैठे-बैठे खुद ही मोबाइल पर अपने नाम का बैनर-पोस्टर बनाकर समर्थन मांग रहे हैं। फालोअर्स भी इनमें खूब कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल, इंटरनेट मीडिया पर सबसे अधिक प्रचार-प्रचार ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए हो रहा है।

    कितने पदों पर होना है चुनाव

    ग्राम प्रधान - 1,540

    ग्राम पंचायत सदस्य - 19,820

    जिला पंचायत सदस्य - 84

    क्षेत्र पंचायत सदस्य 2,086

    यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को लगा झटका, सिख टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज की याचिका

    मजबूत दावेदार स्थितियों पर रख रहे नजर

    इंटरनेट मीडिया पर कितना भी प्रचार-प्रसार हो रहा है, लेकिन मजबूत दावेदारों ने अभी खामोशी साध रखी है। इनमें कुछ गांव के विकास में खामियां तलाश कर मौजूदा प्रधान को घेर रहे हैं। घोटालों का आरोप लगाकर किसी न किसी तरह जांच व कार्रवाई के लिए विकास भवन के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कुछ अभी सीट के आरक्षण की राह देख रहे हैं।