Panchayat Chunav : इंटरनेट मीडिया पर चढ़ा चुनावी रंग, आनलाइन मांग रहे समर्थन, प्रयागराज में कितने पदों पर होना है चुनाव?

प्रयागराज में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। फेसबुक और वाट्सएप पर भावी उम्मीदवार आनलाइन समर्थन मांग रहे हैं। युवा AI और विभिन्न एप का उपयोग कर बैनर-पोस्टर बना रहे हैं जिससे प्रिंटिंग का खर्च बच रहा है। ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रचार हो रहा है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अभी न पंचायत चुनाव की तारीखें घाेषित हुईं हैं और न ही सीटों के आरक्षण का कोई अता-पता है। गांवों में भी इसका बहुत अधिक असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर चुनावी रंग चटख होने लगा है। फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य इंटरनेट साइटों पर लोग अपनी दावेदारी प्रदर्शित कर रहे हैं। आनलाइन वोट और समर्थन मांगा जा रहा है।

