कथावाचक देवव्रत जी महाराज के 5 वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में मौत, चाचा घायल, इलाज को ले जाते समय प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर हादसा

प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर नवाबगंज इलाके के मलाका के पास सड़क हादसे में कथावाचक देवव्रत जी महाराज के पांच वर्षीय बेटे की मौत हो गई जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बेटे की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए प्रयागराज के अस्पताल ले जाते समय हादसा हुआ। उनकी स्कार्पियो अनियंत्रित वाहन से टकरा गई।

