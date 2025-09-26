कथावाचक देवव्रत जी महाराज के 5 वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में मौत, चाचा घायल, इलाज को ले जाते समय प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर हादसा
प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर नवाबगंज इलाके के मलाका के पास सड़क हादसे में कथावाचक देवव्रत जी महाराज के पांच वर्षीय बेटे की मौत हो गई जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बेटे की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए प्रयागराज के अस्पताल ले जाते समय हादसा हुआ। उनकी स्कार्पियो अनियंत्रित वाहन से टकरा गई।
संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में प्रख्यात कथावाचक देवव्रत जी महाराज के पांच वर्षीय पुत्र की जान चली गई। तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए प्रयागराज स्थित अस्पताल ले जाते समय सड़क हादसा हुआ। इस दौरान बालक के चाचा घायल हो गए।
प्रतापगढ़ जनपद में हथिगवां थाना क्षेत्र के बटैआ गांव निवासी प्रख्यात कथावाचक देवव्रत जी महाराज के पांच वर्षीय बेटे की तबीयत गुरुवार की रात में अचानक खराब हो गई। इस पर आनन-फानन में उसे इलाज करने के लिए रात करीब नौ बजे 32 वर्षीय शिवम शुक्ला पुत्र कथावाचक संतोष शुक्ला अपनी स्कार्पियो गाड़ी से इलाज कराने के लिए प्रयागराज जा रहे थे।
जैसे ही वह नवाबगंज थाना क्षेत्र के मलाका गांव के पास पहुंचे थे कि एक अनियंत्रित वाहन से स्कार्पियो गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कार्पियो के दोनों एयरबैग खुल गए। हादसे में शिवम शुक्ला समेत पांच वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए।
तत्काल उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सकों ने पांच वर्षीय बालक को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल शिवम शुक्ला को इलाज के लिए प्रयागराज के अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
