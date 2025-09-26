उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा बोलीं- महिला उत्पीड़न मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रतापगढ़ में जनसुनवाई

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने प्रतापगढ़ में महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही होने पर अधिकारियों को आयोग में तलब किया जाएगा। आयोग के अभियान के तहत टीम हर जिले में ब्लाक स्तर पर जा रही है ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके और उनके मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जा सके।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा का शुक्रवार को प्रतापगढ़ में आगमन हुआ। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जनसुनवाई की। महिलाओं की समस्या सुनी और शीघ्र ही उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई करें। लापरवाही होने पर आयोग में तलब करके कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद प्रेस वार्ता में उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने कहा कि महिला आयोग ने 'आयोग आपके द्वार' अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत आयोग की टीम हर जिले में ब्लाक स्तर पर जा कर महिलाओं से मुलाकात कर रही है। साथ ही उनकी समस्याओं से रूबरू होकर समाधान को प्रयासरत है।