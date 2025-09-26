प्रतापगढ़ में महिला की हत्या, अवैध संबंध का आरोप लगाया तो पति ने गला रेत दिया, पुलिस को ऐसा क्या क्लू मिला कि आरोपित पकड़ा गया?

प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हालांकि पहले उसने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। जांच में पता चला कि उसने ही पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगने के कारण चापड़ से गला काटकर हत्या की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

संसू, जागरण, मानधाता (प्रतापगढ़)। जिले के मानधाता में एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्यारोपित और कोई नहीं उसका पति ही निकला। पहले तो आरोपित ने पुलिस को भरमाने के लिए उसने बिलखते हुए अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस को कुछ ऐसा क्लू मिला जिससे शक के आधार पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मानधाता थाना क्षेत्र के पूरे भग्गू का पुरवा पीपर ताली निवासी श्रवण कुमार आर्केस्ट्रा में काम करता है।इसकी शादी लगभग 17 वर्ष पूर्व 32 वर्षीय सुनीता देवी पुत्री हरिश्चंद्र निवासी ढ़ेमा थाना क्षेत्र के साथ हुई थी। इनके तीन बच्चे एक लड़की और दो लडके हैं। सबसे बड़ी लड़की 15 वर्षीय फलक, 12 वर्षीय निशांत व 10 वर्षीय अहेम है।

कुछ ही देर में मौके पर मानधाता कोतवाली पुलिस पहुंच गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक व एडिशनल एसपी दो थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने श्रवण से पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस साक्ष्य जुटाने लगी। नल पर खून के निशान थे और रसोई घर में आधा खाया हुआ खाना मिला। इससे पुलिस को शक हआ।

शक के आधार पर पुलिस ने सुनीता देवी के पति श्रवण कुमार से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सुनीता आए दिन मुझे पर आरोप लगाया करती थी तुम्हारा किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर आए दिन लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। इसी कारण उससे गला रेत कर सुनीता को मार डाला।

श्रवण ने पुलिस को बताया कि हत्या में प्रयुक्त चापड़ को कुएं में फेंक दिया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल चापड़ घर के पीछे सूखे कुएं से फायर ब्रिगेड की टीम ने बरामद किया। पुलिस ने श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उधर सुनीता देवी की मौत से परिवार के सदस्यों के साथ ही उसके बच्चे रो-रोकर बेसुध हो जा रहे हैं ‌।