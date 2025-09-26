Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ में महिला की हत्या, अवैध संबंध का आरोप लगाया तो पति ने गला रेत दिया, पुलिस को ऐसा क्या क्लू मिला कि आरोपित पकड़ा गया?

    By rajan shukla Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:07 PM (IST)

    प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हालांकि पहले उसने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। जांच में पता चला कि उसने ही पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगने के कारण चापड़ से गला काटकर हत्या की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रतापगढ़ के मानधाता में पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

    संसू, जागरण, मानधाता (प्रतापगढ़)। जिले के मानधाता में एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्यारोपित और कोई नहीं उसका पति ही निकला। पहले तो आरोपित ने पुलिस को भरमाने के लिए उसने बिलखते हुए अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस को कुछ ऐसा क्लू मिला जिससे शक के आधार पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मानधाता थाना क्षेत्र के पूरे भग्गू का पुरवा पीपर ताली निवासी श्रवण कुमार आर्केस्ट्रा में काम करता है।इसकी शादी लगभग 17 वर्ष पूर्व 32 वर्षीय सुनीता देवी पुत्री हरिश्चंद्र निवासी ढ़ेमा थाना क्षेत्र के साथ हुई थी। इनके तीन बच्चे एक लड़की और दो लडके हैं। सबसे बड़ी लड़की 15 वर्षीय फलक, 12 वर्षीय निशांत व 10 वर्षीय अहेम है।

    यह भी पढ़ें- उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा बोलीं- महिला उत्पीड़न मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रतापगढ़ में जनसुनवाई

    गुरुवार रात लगभग एक बजे सुनीता देवी घर के बरामदे में तख्त पर सोई हुए थी तथा तीनों बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। रात में अचानक श्रवण कुमार ने रोते हुए चिल्लाने लगा- मेरे पत्नी की अज्ञात लोगों ने गला काट कर हत्या कर दी है। वहां भीड़ जुट गई। इसी बीच श्रवण ने पुलिस को हत्या की सूचना दी।

    कुछ ही देर में मौके पर मानधाता कोतवाली पुलिस पहुंच गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक व एडिशनल एसपी दो थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने श्रवण से पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस साक्ष्य जुटाने लगी। नल पर खून के निशान थे और रसोई घर में आधा खाया हुआ खाना मिला। इससे पुलिस को शक हआ।

    शक के आधार पर पुलिस ने सुनीता देवी के पति श्रवण कुमार से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सुनीता आए दिन मुझे पर आरोप लगाया करती थी तुम्हारा किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर आए दिन लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। इसी कारण उससे गला रेत कर सुनीता को मार डाला।

    श्रवण ने पुलिस को बताया कि हत्या में प्रयुक्त चापड़ को कुएं में फेंक दिया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल चापड़ घर के पीछे सूखे कुएं से फायर ब्रिगेड की टीम ने बरामद किया। पुलिस ने श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उधर सुनीता देवी की मौत से परिवार के सदस्यों के साथ ही उसके बच्चे रो-रोकर बेसुध हो जा रहे हैं ‌।

    इस संबंध में एसओ मानधाता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि हत्यारोपित पति श्रवण कुमार को हिरासत में लिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर उसके खिलापफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।